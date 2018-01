Papa se ridica in apararea refugiatilor: Pentru pacea la care are toata lumea dreptul, multi sunt gata sa-si riste vietile. Sa nu le distrugem speranta!

Suveranul pontif le-a amintit celor aproximativ 40.000 de persoane care s-au adunat in Piata Sfantul Petru din Vatican ca a ales problema migrantilor si refugiatilor ca tema pentru Ziua Mondiala a Pacii, sarbatoare marcata de Biserica Catolica in fiecare an, la 1 ianuarie."Pentru pacea la care are toata lumea dreptul, multi sunt gata sa-si riste vietile intr-o calatorie care este, de cele mai multe ori, lunga si periculoasa, sunt dispusi sa depuna efort si suferinta"."Haideti sa nu distrugem speranta din inimile lor, sa nu le sufocam sperantele pentru pace!"In toate regiunile lumii, miscarile masive de persoane au ajuns la varful agendei politice, iar Francisc a facut din problema refugiatilor o tema centrala a pontificatului sau.In timpul unei calatorii in Myanmar si Bangladesh efectuata anul trecut, papa s-a intalnit cu refugiati musulmani si a facut apel la masuri hotarate pentru a rezolva problemele politice care au determinat atatia oameni sa-si paraseasca locuintele.Papa a criticat de asemenea intentia manifestata de presedintele american Donald Trump de a construi un zid de-a lungul granitei dintre SUA si Mexic pentru a nu permite intrarea ilegala a migrantilor.In predica tinuta in prima parte a zilei de luni, Francisc a spus ca toata lumea ar trebui sa aiba grija de sufletul sau pastrand un moment de reculegere in fiecare zi "pentru a ne pastra independenta si a nu ceda in fata banalitatii consumerismului, vacarmului reclamelor, cuvintelor goale, fluxului atotputernic al palavragelilor golite de semnificatie si al strigatelor raspicate".Intr-un mesaj dat publicitatii in noiembrie, in avanpremiera Zilei Mondiale a Pacii, Francisc a spus ca politicienii care starnesc teama de refugiati, indeamna la violenta si rasism. A recunoscut ca prezenta migrantilor poate accentua problemele existente intr-o tara, dar a facut apel la gasirea unor modalitati practice cu care sa fie intampinati refugiatii.Papa a spus luni: "Este important ca toata lumea sa-si ia angajamentul, de la institutiile civile si cele din domeniul educatiei, la societatile de binefacere si organizatiile bisericii, pentru a asigura un viitor pasnic pentru refugiati, migranti ...citeste mai departe despre " Papa se ridica in apararea refugiatilor: Pentru pacea la care are toata lumea dreptul, multi sunt gata sa-si riste vietile. Sa nu le distrugem speranta! " pe Ziare.com