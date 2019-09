Greva se va incheia sambata, la ora 07:00 (ora locala a Frantei) . RATP recomanda calatorilor sa reduca la maximum deplasarile cu mijloacele de transport in comun si sa urmareasca informatiile de pe site-ul sau oficial: https://www.ratp.fr/.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie urmatoarele telefoane de permanenta: misiunea diplomatica a Romaniei in Republica Franceza: +33680713729, Consulatul General ale Romaniei la Marsilia: +33610027164, Consulatul General ale Romaniei la Lyon: +33643627736 si Consulatul General ale Romaniei la Strasbourg: +33627050022, la care pot apela in functie de zona in care se afla.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://paris.mae.ro, http://lyon.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, http://marsilia.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care se deplaseaza in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie. ...citeste mai departe despre " Parisul este blocat, avertizeaza MAE: Transportatorii fac greva pana sambata " pe Ziare.com