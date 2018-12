"Vestele galbene" au reusit sa faca din nou haos in Franta: 125.000 de oameni in strada, aproape 1.000 in arest

Traficul a fost oprit pe zeci de strazi din centru, in timp ce Turnul Eiffel si muzee faimoase ca d'Orsay, Centre Pompidou si Luvru au ramas inchise. In plus, meciurile de fotbal au fost amanate, iar restaurantele si magazinele au tras obloanele.Protestatarii au umplut strazile din centrul capitalei Frantei, la manifestatia pe care o numesc "Actul al IV-lea", deoarece marcheaza a patra saptamana de proteste.Fortele de ordine au retinut peste 1.000 de persoane, iar cateva sute dintre acestea au ajuns dupa gratii. Cu toate acestea, au existat masini incendiate si magazine devastate, insa mult mai putine decat saptamana trecuta.Proteste similare au avut loc in alte cateva zeci de orase din Franta , iar in unele locuri s-au produs si violente. In general a fost vorba de gasti de tineri cu fetele acoperite care au provocat fortele de ordine aruncand cu obiecte sau devastand spatiul public.Oamenii se plang ca sunt saraci, o duc greu si s-au saturat, iar autoritatile nu-i ajuta, ba chiar vin cu masuri care ii lovesc si mai mult. Unii ar vrea sa scoata Franta din UE , ba chiar si din NATO , sa scape de imigranti, sa castige mai mult si sa o duca mai bine, dar in primul rand sa obtina demisia presedintelui Macron.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT evenimentele de sambata din Paris:20:30 - Ministrul francez de Interne, Christophe Castaner, a declarat ca 1.385 de persoane au fost retinute sambata in intreaga Franta, iar 974 dintre acestea au fost arestate. In total, pe strazi au fost 125.000 de protestatari, conform autoritatilor.Castaner a mai precizat ca la Paris au fost doar 10.000 de oameni in strada, iar politia a retinut 920 de persoane, dintre care 619 au si ajuns in arest. De asemenea, 135 de oameni au fost raniti doar la Paris.Cifrele oficiale arata ca protestele de sambata ar fi cele mai mici de pana acum.Premierul Edouard Philippe a felicitat fortele de ordine pentru interventiile de sambata si a precizat ca dialogul a fost deja deschis intre "vestele galbene" si autoritati iar acesta trebuie sa continue."Natiunea franceza trebuie sa se regaseasca. Nicio taxa nu poate amen ...citeste mai departe despre " "Vestele galbene" au reusit sa faca din nou haos in Franta: 125.000 de oameni in strada, aproape 1.000 in arest " pe Ziare.com