Parlamentarii britanici au respins calendarul privind adoptarea legislatiei asupra Brexitului. Johnson suspenda examinarea acordului

Respins cu 322 de voturi contra (308 pentru), acest calendar prevedea o aprobare a legislatiei de aplicare a acordului pana joi seara, termen considerat prea scurt de deputati pentru a dezbate un text de 110 pagini.In schimb, acordul asupra Brexitului incheiat de premierul britanic Boris Johnson cu tarile Uniunii Europene a trecut marti de o prima etapa capitala in Parlamentul britanic, care a adoptat in a doua lectura legislatia de aplicare a acestuia, deschizand astfel calea spre o analizare a textului in detaliu, informeaza AFP si dpa.Acesta a fost aprobat cu 329 de voturi pentru (299 impotriva) cu numai noua zile inainte de data prevazuta a divortului.Astfel, Boris Johnson a anuntat ca suspenda examinarea acordului asupra Brexitului in Parlamentul britanic in urma respingerii calendarului pentru aprobarea lui dorit de guvern, in asteptarea unei decizii a UE cu privire la o eventuala amanare a datei de retragere din Uniune.Dupa acest vot care a compromis serios sansele unei ratificari inainte de 31 octombrie, premierul britanic a declarat in fata parlamentarilor ca intentioneaza sa le solicite europenilor sa-si exprime "intentiile" cu privire la amanarea Brexitului ceruta sambata."In asteptarea deciziei lor, vom suspenda examinarea acestei legislatii" asupra Brexitului, a spus Johnson.Camera Comunelor a avut marti pe ordinea de zi un vot asupra legii privind acordul de retragere din UE (Withdrawal Agreement Bill) si unul asupra calendarului adoptarii legislatiei aferente.Inainte de vot, Boris Johnson le-a transmis deputatilor ca daca nu ii vor adopta calendarul adoptarii legislatiei Brexitului el va retrage legislatia si va cere alegeri anticipate, la care se va prezenta sub sloganul "Sa facem Brexitul" (Get Brexit Done). Dar si pentru convocarea anticipatelor are nevoie de un vot al Camerei Comunelor.Citeste si:Parlamentul britanic blocheaza un nou vot pe acordul de Brexit, invocand un regulament din anul 1604Presedintele UBS avertizeaza: Brexit-ul poate provoca "o greva" pe scara larga a investitorilorGuvernul britanic continua sa dea asigurari ca Brexit-ul va avea loc pe 31 octombrie ...citeste mai departe despre " Parlamentarii britanici au respins calendarul privind adoptarea legislatiei asupra Brexitului. Johnson suspenda examinarea acordului " pe Ziare.com