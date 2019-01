Amendamentul, adoptat cu 317 voturi pentru si 301 impotriva, a fost propus de parlamentarul conservator Graham Brady.Aprobarea amendamentului intareste pozitia prim-ministrului britanic Theresa May in cadrul discutiilor de la Bruxelles, in contextul in care aceasta doreste renegocierea acordului.Uniunea Europeana intentioneaza sa aplice controale vamale la frontiera dintre Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord in cazul in care Marea Britanie va parasi Blocul comunitar fara un acord privind viitoarea relatie bilaterala.Theresa May intentioneaza sa ceara Uniunii Europene renegocierea Acordului pe tema Brexit, au afirmat marti surse guvernamentale de la Londra, desi Bruxellesul a exclus aceasta posibilitate.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles nu este negociabil, a transmis marti seara Emmanuel Macron, presedintele Frantei."Acesta este cel mai bun acord posibil si nu este negociabil", a declarat Emmenual Macron.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat ca acordul privind separarea Marii Britanii de Uniunea Europeana nu a fost facut pentru a fi renegociat, dupa ce Camera Comunelor a votat marti pentru a inlocui 'backstop'-ul nord-irlandez cu "masuri alternative", transmite Reuters.Aceasta este si pozitia Uniunii Europene, confirmata de Presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Acordul de retragere este si ramane cea mai buna si singura modalitate de a asigura retragerea ordonata a Marii Britanii din Uniunea Europeana", a declarat Donald Tusk prin intermediul unui purtator de cuvant."Backstop-ul (modificat acum prin vot de Parlamentul britanic - n.red.) este parte a acordului de retragere si acordul de retragere nu este deschis pentru renegociere", a mai spus acesta. ...citeste mai departe despre " Parlamentul britanic a votat modificarea acordului stabilit deja cu UE pentru Brexit, desi acesta nu este negociabil " pe Ziare.com