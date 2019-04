Parlamentul de la Londra a respins toate cele patru optiuni alternative la Brexit. Ce urmeaza si ce spune UE

Dupa ce au respins de trei ori acordul negociat de premier cu Bruxelles-ul, iar saptamana trecuta, in prima runda de voturi orientative, au acordat un vot negativ celor opt propuneri parlamentare alternative menite sa scoata din impas procesul de retragere din UE in care se afla Regatul Unit, alesii britanici au respins, luni, cele patru noi variante ale initiativelor parlamentare care propuneau o retragere din UE cu consecinte mai putin dure.Cele patru alternative respinse sunt:1) Amendamentul C - Uniunea vamala: respins cu 276 voturi impotriva si 273 pentruPropunerea conservatorului Ken Clarke prevede ca orice acord al Brexit-ului sa includa macar un angajament de a negocia privind "o uniune vamala permanenta si exhaustiva a Marii Britanii cu UE". Acest amendament a fost respins cu o diferenta de doar sase voturi, in votul initial de saptamana trecuta.2) Amendamentul D - Piata unica 2.0: respins cu 282 impotriva si 261 pentruPropus de conservatorii Nick Boles, Robert Halfon, Dame Caroline Spelman, laburistii Stephen Kinnock si Lucy Powell si de Stewart Hosie de la Partidul National Scotian, acest amendament propune ca Marea Britanie sa faca parte din Asociatia Europeana de Schimb Liber (Efta) si din Spatiul Economic European (SEE).Astfel, Marea Britanie va face parte in continuare din piata unica si dintr-un acord privind controalele vamale cu UE dupa Brexit - Regatul Unit ar urma sa aiba un cuvant de spus privind viitoarele acorduri comerciale ale UE - pana cand se va ajunge la un nou acord care ar garanta transportul de bunuri fara probleme si o granita deschisa cu Irlanda.3) Amendamentul E - Un vot al poporului: respins cu 292 impotriva 280 pentruPropus de laburistii Peter Kyle si Phil Wilson, acest amendament prevede ca acordul Brexit-ului care va fi aprobat de Parlament sa fie votat si de poporul britanic inainte de ratificare.Aceasta optiune a obtinut cele mai multe voturi saptamana trecuta, desi a fost respinsa cu 295 de voturi impotriva fata de 268 pro.4) Amendamentul G - Revocarea Articolului 50 in cazul unui Brexit fara acord: respins cu 292 impotriva si 191 pentru.Propus de Joanna Cherry de la Partidul National Scotian si parlamentari de la alte partide, acest amendament prevede amanarea procesului Brexit-ulu ...citeste mai departe despre " Parlamentul de la Londra a respins toate cele patru optiuni alternative la Brexit. Ce urmeaza si ce spune UE " pe Ziare.com