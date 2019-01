Parlamentul European a adoptat regulamentul care prevede taierea fondurilor UE pentru statele care nu respecta statul de drept

Votul privind protectia bugetului UE s-a dat joi la pranz, in plenul de la Strasbourg. Ulterior, proiectul de regulament va merge la Consiliu, pentru a fi aprobat.Europarlamentarul finlandez Petri Sarvamaa (PPE), unul dintre raportori si vicepresedinte al comisiei pentru bugete, a precizat ca este nevoie de modificarea regulamentului in vederea protejarii bugetului UE, argumentand ca "subminarea democratiei deschide calea pentru subrezirea altor elemente democratice ale statului"."Acest regulament are temeiul legal in regulamentul financiar, art. 3 alin. 22, nu in art .7 din Tratat. Este vorba despre apararea bugetului UE impotriva unor deficiente generalizate", a mai explicat el, precizand ca, in cazul adoptarii raportului si a propunerii de modificare a regulamentului, "vor fi aceleasi consecinte bugetare pentru fiecare stat membru" in care se constata incalcari ale democratiei.Un amendament care se referea la evaziunea fiscala si prin care se propunea stergerea unor cuvinte si precizarea "concurenta fiscala tine de competenta statelor membre" a fost respins prin vot.Dupa votul pe amendamente, unele fiind respinse si altele acceptate, s-a trecut la votul pe intregul raport, care a trecut cu 397 voturi pentru si 158 impotriva.Cel de-al doilea raportor, Eider Gardiazabal Rubial (S&D), le-a multumit colegilor "pentru acest mare sprijin acordat" si a propus retrimiterea la comisia de resort pentru negocierile urmatoare, invocand regula 59 a), ceea ce a fost acceptat de plen.Prin aceasta initiativa, dezbatuta miercuri seara, Uniunea Europeana isi doreste sa limiteze sau chiar sa inghete finantarea in cazul tarilor membre in care exista deficiente generalizate in aceea ce priveste statul de drept.In timpul dezbaterilor, comisarul european pentru buget Gunther Oettinger a declarat: "In cazul fiecarui stat trebuie sa ne asiguram ca judecatorii, curtile de justitie sunt impartiale. Din punct de vedere al managementului banilor, sa fie eficient"."Articolul 7 din Tratatul UE nu este o chestiune de sanctionare, ci una de protejare a banilor Uniunii Europene. Trebuie sa avem un mecanism cu masuri potrivite care va sanctiona deficientele generalizate in ceea ce priveste statul de ...citeste mai departe despre " Parlamentul European a adoptat regulamentul care prevede taierea fondurilor UE pentru statele care nu respecta statul de drept " pe Ziare.com