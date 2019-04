Parlamentul European a votat conditionarea fondurilor UE de statul de drept. Urmeaza votul in Consiliul UE, prezidat de Romania

Conform proiectului legislativ, Comisia Europeana va fi insarcinata cu stabilirea "deficientelor generalizate cu privire la statul de drept" si va decide asupra masurilor respective, care ar putea include suspendarea platilor de la bugetul UE sau reducerea prefinantarii.De indata ce statul membru respectiv remediaza deficientele identificate de Comisia Europeana, Parlamentul European si Consiliul UE pot debloca fondurile.Proiectul trebuie insa votat si la nivelul Consiliului Uniunii Europene, care pana la sfarsitul lunii iunie e prezidat de Romania . Cum actualul Parlament isi incheie mandatul, cel mai probabil negocierile dintre Consiliu si PE vor avea loc dupa instalarea noii legislaturi.Amintim ca atat din partea Comisiei Europene, cat si de la conducerea Parlamentului European au venit in aceasta saptamana avertismente dure si ferme catre Guvernul Romaniei in legatura cu amenintarile la adresa statului de drept si a independentei justitiei.Dupa cazurile Poloniei, Ungariei si Romaniei, liderii UE vor reguli dure si clare in ce priveste statul de dreptTimmermans avertizeaza Guvernul Dancila sa nu dea azi ordonantele pe Justitie: Comisia va actiona imediat. Nu e timp de pierdut!Socialistii europeni o sustin pe Kovesi la sefia Parchetului UE. PE cere oficial autoritatilor romane sa nu-i puna obstacole12 ambasade ale unor state occidentale cer Guvernului Dancila sa nu adopte OUG pe JustitieCe reguli sunt stabiliteComisia Europeana poate stabili ca statul de drept este amenintat daca sunt subminate una sau mai multe dintre urmatoarele:- functionarea adecvata a autoritatilor statului membru care implementeaza bugetul UE;- functionarea adecvata a autoritatilor ce realizeaza controlul financiar;- investigarea adecvata a fraudelor, inclusiv a fraudelor fiscale, a coruptiei si a altor incalcari ce afecteaza implementarea bugetului UE;- examinarea judiciara eficient de catre tribunale independente;- recuperarea fondurilor platite excesiv;- prevenirea si penalizarea evaziunii fiscale si a dublei impuneri;- cooperarea cu Oficiul European Antifrauda (OLAF) si, daca este cazul, cu Biroul Procurorului Public European (EPPO).Pentru a ajuta Comisia Europeana, un panel de experti inde ...citeste mai departe despre " Parlamentul European a votat conditionarea fondurilor UE de statul de drept. Urmeaza votul in Consiliul UE, prezidat de Romania " pe Ziare.com