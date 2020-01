Parlamentul European, o noua rezolutie pe tema statului de drept in Ungaria si Polonia

Mai exact, intr-o rezolutie adoptata cu 446 de voturi pentru, 178 impotriva si 41 de abtineri, eurodeputatii subliniaza faptul ca rapoartele si declaratiile Comisiei si ale organismelor internationale, cum ar fi ONU , OSCE si Consiliul Europei, indica faptul ca "situatia din Polonia si din Ungaria s-a deteriorat de la declansarea articolului 7 alineatul (1)".Deputatii subliniaza ca audierile organizate de Consiliu in temeiul articolului 7 din Tratat nu sunt organizate in mod regulat, nici structurat. Acestia solicita Consiliului sa adreseze recomandari concrete tarilor in cauza, inclusiv termenele limita, pentru a asigura respectarea legislatiei UE."Esecul Consiliului in a face uz efectiv de articolul 7 din TUE continua sa submineze integritatea valorilor comune europene, increderea reciproca si credibilitatea Uniunii in ansamblu", sustine PE.Textul rezolutiei invita, de asemenea, Comisia sa utilizeze pe deplin instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a lua masuri in legatura cu existenta unui risc clar de incalcare grava de catre Polonia si Ungaria a valorilor pe care se intemeiaza Uniunea, in special procedurile accelerate de constatare a neindeplinirii obligatiilor si cererile de masuri provizorii adresate Curtii de Justitie.Rolul PE in audierile organizate in temeiul articolului 7Deputatii se plang ca nu li s-a permis sa participe la audieri, chiar daca Parlamentul a fost cel care a initiat procedurile legate de articolul 7. Ei insista asupra faptului ca Parlamentului ar trebui sa i se ofere posibilitatea de a-si prezenta oficial propunerea motivata in fata Consiliului.Mecanism permanent al UE pentru democratie, stat de drept si drepturi fundamentaleIn cele din urma, rezolutia subliniaza "nevoia stringenta" a unui mecanism al UE privind democratia, statul de drept si drepturile fundamentale, dupa modelul propus de Parlament. Aceasta ar trebui sa fie o revizuire independenta anuala care evalueaza, in conditii de egalitate, conformitatea tuturor statelor membre cu valorile prevazute la articolul 2 din Tratat.In septembrie 2018,Parlamentul a solicitat Consiliului sa actionezepentru a impiedica autoritatile maghiare sa incalce valorile fondatoare ale UE. Deputatii erau preocupati in principal de indepen ...citeste mai departe despre " Parlamentul European, o noua rezolutie pe tema statului de drept in Ungaria si Polonia " pe Ziare.com