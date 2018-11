Dupa experientele cu Romania, Ungaria si Polonia, Parlamentul European propune ca respectarea statului de drept sa fie anual monitorizata, in toate statele membre

Citeste Cum contraataca PSD raportul MCV cu un mesaj anti-european, in care acuza tradari de neam si identifica Romania cu PartidulContextul in care forul european a decis ca este nevoie de un astfel de mecanism comun, care sa preintampine derapajele democratice in statele membre, este cel in care europarlamentarii au decis sanctionari succesive pentru Polonia Ungaria si Romania, in chestiuni care privesc statul de drept.Cadrul actual de dialog nu mai este suficient pentru prevenirea si remedierea amenintarilor la adresa statului de drept, este consluzia la care au ajuns, miercuri, parlamentarii europeni.Prin intermediul acestei rezolutii non-legislative, deputatii au aratat ca regreta ca, pana in prezent, Comisia Europeana nu a prezentat o propunere legislativa de creare a unui asemenea mecanism, asa cum Parlamentul a solicitat in octombrie 2016.Deputatii mentioneaza ca, de atunci, Parlamentul a luat decizia fara precedent de a solicita Consiliului sa declanseze in cazul Ungariei procedura prevazuta de articolul 7 al Tratatului UE si sa determine daca exista un risc clar de incalcare grava de catre Ungaria a valorilor pe care se intemeiaza Uniunea, in timp ce Comisia a luat initiativa in cazul Poloniei si a cerut, de asemenea demararea procedurii prevazuta de articolul 7.Se mai mentioneaza ingrijorarea tot mai mare in legatura cu democratia si statul de drept in Malta Slovacia si Romania si numarul mare de proceduri de tip infringement impotriva catorva state membre, in domenii precum justitie, drepturi fundamentale si cetatenie.Adoptarea rezolutiei, in urma unui vot prin ridicarea mainii, finalizeaza dezbaterea din plenara din 23 octombrie cu prim vice-presedintele Comisiei Europene Frans Timmermans si reprezentantii Austriei, tara detinatoare a Presedintiei Consiliului.Parlamentul avertizeaza ca provocarile la adresa statului de drept si democratiei in UE constituie un risc pentru libertate, securitate si justitie, precum si pentru legitimitatea actiunii extern a UE, in mod special in relatia cu politicile sale privind vecinatatea si extinder ...citeste mai departe despre " Dupa experientele cu Romania, Ungaria si Polonia, Parlamentul European propune ca respectarea statului de drept sa fie anual monitorizata, in toate statele membre " pe Ziare.com