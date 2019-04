Cazul Kovesi a determinat Parlamentul European sa ia iar in discutie derapajele din Romania: UE nu trebuie sa se lase santajata de guvernul roman

Din pacate, pe masura ce saptamanile trec, situatia statului de drept din Romania se inrautateste. Ultima campanie contra candidatului PE la conducerea Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, este inacceptabila pentru un stat membru al UE si institutiile europene nu trebuie sa se lase santajate de autoritatile romane, spune PPE, intr-un comunicat de presa.Inge Grable MEP, sefa Comisiei de Control Bugetar (CONT): "Pozitia Parlamentului, bazata pe audierile tuturor candidatilor pentru functia de procuror-sef european, este clara: Laura Codruta Kovesi trebuie sa ocupe functia. Este capabila, competenta si independenta, atribute perfecte ale cuiva care trebuie sa conduca o asemenea structura.Experienta ei dovedeste ca e capabila sa lupte impotriva coruptiei si criminalitatii. Nu trebuie sa lasam campania dusa de autoritatile romane sa impiedice institutiile europene in a-si alege cel mai bun candidat."12 state, pe langa UE, au scris o scrisoare in care denunta modificarile aduse la Codul Penal si slabirea luptei anticoruptie, aminteste Grupul Popularilor Europeni.Roberta Metsola, din Comisia LIBE, a sintetizat: "In ultimele luni, PE a cerut autoritatilor romane sa respecte valorile europene si statul de drept. PE trebuie sa tina cont de numeroasele cazuri in care statul de drept a fost incalcat in Romania si sa puna presiune pe autoritatile romane".Astfel, statul de drept din Romania va fi saptamana viitoare pe agenda ultimei sesiuni a Parlamentului European de la Strasbourg, care incepe luni si se incheie joi.Decizia a fost luata, joi, la Conferinta presedintilor, la cererea PPE si va presupune o dezbatere, dar nu si o rezolutie.Anuntul a fost facut initial de europarlamentarul roman Cristian Preda, membru al PPE, pe contul de Facebook , luni dimineata, care spunea ca dezbaterea si votul pentru o eventuala rezolutie vor fi in cadrul ultimei sesiuni din actuala legislatura, care va avea loc la Strasbourg intre 15 si 18 aprilie.Cine si cum a adus Romania aiciPerceptia asupra regimului politic de la Bucuresti s-a degradat constant in ultimele luni, in contextul intentiilor Guvernului PSD/ALDE de a modifica prin ordonante Legile Justitiei si Codurile Penale, prec ...citeste mai departe despre " Cazul Kovesi a determinat Parlamentul European sa ia iar in discutie derapajele din Romania: UE nu trebuie sa se lase santajata de guvernul roman " pe Ziare.com