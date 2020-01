Motiunea a trecut cu 325 de voturi pentru si 184 impotriva.Era de asteptat ca ea sa fie aprobata cu usurinta, in timp ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP, la putere) al presedintelui Recep Tayyip Erdogan si al sau aliat de extrema-dreapta, Partidul Miscarii Nationaliste (MHP), au o majoritate parlamentara.O sesiune de urgenta a fost convocata pentru a discuta motiunea, ce va permite guvernului sa decida calendarul si scopul desfasurarii, precum si numarul de forte armate care urmeaza a fi trimise. Turcia sprijina Guvernul de Uniune Nationala (GNA) sustinut de ONU cu sediul la Tripoli, despre care Erdogan afirma ca i-a cerut Ankarei sa trimita trupe.Guvernul prim-ministrului Fayez al-Serraj, recunoscut pe plan international, lupta pentru putere impotriva unei administratii rivale cu sediul in estul tarii si condusa de omul forte, maresalul Khalifa Haftar.Citeste mai multe despre: Turcii merg pe intimidare in conflictul din Libia. ...citeste mai departe despre " Parlamentul Turciei autorizeaza desfasurarea de trupe in Libia " pe Ziare.com