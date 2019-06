In prima etapa, membrii din Parlament ai partidului vor alege din cei 11 conservatori, care si-au exprimat dorinta de a o inlocui pe Theresa May, doar doi candidati, urmand ca apoi toti membrii partidului sa aleaga urmatorul lider si premier, relateaza site-ul agentiei Reuters.Theresa May a anuntat ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, in contextul impasului politic generat de Brexit, urmand sa ramana la conducerea Guvernului pana la desemnarea succesorului sau.Vezi si Brexitul a fost prea mult pentru ea! Theresa May va demisiona, dar cine e in carti pentru a o inlocui?Consiliul European a decis amanarea iesirii Marii Britanii din UE pana pe 31 octombrie 2019.Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana. In cazul in care Acordul ar fi aprobat, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar urma sa se produca imediat.Citeste si:Cine sunt cei 11 care vor fotoliul Theresei MayBoris Johnson si-a lansat campania la succesiunea Theresei May: Brexitul va avea loc la 31 octombrie, cu sau fara acord ...citeste mai departe despre " Partidul Conservator va alege succesorul Theresei May incepand cu 22 iulie " pe Ziare.com