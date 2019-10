Partidul lui Viktor Orban pierde Budapesta si alte orase mari. Actualul primar al Capitalei si-a recunoscut infrangerea

Candidatul sustinut de mai multe partide de opozitie are sanse sa fie ales primar al Budapestei, conform rezultatelor partiale, el invingandu-si adversarul sprijinit de partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, arata News.ro.Dupa numararea a 74% din voturile pentru Primaria Budapestei, Gergely Karacsony il invinsese pe Istvan Tarlos cu 50,1% fata de 44,8%, iar presa locala a anuntat ca Tarlos si-a sunat adversarul pentru a-l felicita, relateaza AP.Vorbind reporterilor si suporterilor la un bar, in urma victoriei, Karacsony a spus ca Budapesta va fi acum un oras verde si liber si va fi adus "inapoi in Europa ".De asemenea, se profileaza o victorie a partidelor de opozitie si in 10 din cele 23 de orase mari din tara.Rezultatele partiale arata ca Opozitia a castigat in orase precum Salgotarjan, Hodmezovasarhely, Szeged, Eger, Miskolc, Erd, Dunaujvaros, Pecs, Szombathely si Tatabanya, in timp ce FIDESZ s-a impus in Sopron, Veszprem, Nagykanizsa, Gyor, Zalaegerszeg, Szekszard, Kecskemet, Szolnok, Debrecen, Kaposvar, Nyiregyhaza, Szekesfehervar si Bekescsaba.Chiar si asa, "Fidesz continua sa fie cel mai puternic partid din Ungaria", a transmis Viktor Orban pe Facebook Referitor la pierderea Budapestei, Orban a declarat ca respecta decizia si ca este gata sa coopereze cu noul primar, arata The Guardian.Stand alaturi de Orban in fata unei multimi de sustinatori, actualul primar Tarlos le-a multumit celor care l-au votat si orasului Budapesta, adaugand ca "nu este nimic de spus" si urand "mult succes" noului primar.La randul sau, premierul Viktor Orban a spus sustinatorilor ca "a fost o campanie dificila" si o ampla batalie politica, asa cum trebuie sa fie intr-o concurenta democratica. Dar a subliniat ca reprezentantii Fidesz au castigat in multe dintre orase, in afara Capitalei."Se pare ca majoritatea ungurilor s-au saturat de Fidesz", a declarat Katalin Cseh, membra a Parlamentului European din partea partidului liberal Momentum."Rezultatele au aratat puterea Opozitiei in fata fortelor anti-europene", a declarat Cseh, care a facut campanie pentru candidati ai Opozitiei. Ea a spus ca rezultatele de duminica reprezinta "o schimbare semnificativa in peisajul politic al tarii".In schimb, un reprezentant important al Fidesz a declarat: "Cred ca acesta poate fi inceputul unei relatii tensionat ...citeste mai departe despre " Partidul lui Viktor Orban pierde Budapesta si alte orase mari. Actualul primar al Capitalei si-a recunoscut infrangerea " pe Ziare.com