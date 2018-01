Reducerea drastica de pret vine in contextul in care uraganele Irma si Maria, care au lovit regiunea Caraibe anul trecut, au lasat in urma pagube fara precedent.Prin urmare, 5 tari din Caraibe au redus si cu 50% pretul cetateniei, al carei proces de obtinere este simplu. De asemenea, cei care doresc sa isi cumpere cetatenia nici nu ar avea nevoie sa calatoreasca in tara pentru a obtine documentele necesare, potrivit Euronews.Un program special pentru astfel de fonduri a fost setat in septembrie 2017, prin intermediul caruia orice doritor poate dona banii in schimbul cetateniei. Programul este disponibil pana la sfarsitul lunii martie 2018.Specialistii au denumit aceasta procedura "pasapoarte de vanzare".Tara insulara St. Kitts si Nevis cere 150.000 de dolari pentru cetatenie, cu 100.000 de dolari mai putin decat pretul standard.Antigua si Barbuda au urmat exemplul si au redus pretul cu 50%: acum cetatenia costa 100.000 de dolari, in loc de 200.000. Aceeasi situatie este valabila si pentru insula Grenada, care a lasat din pret.Citeste mai departe despre " Pasapoarte de vanzare la pret redus: Cat costa o cetatenie in tarile din Caraibe " pe Ziare.com