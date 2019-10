"Presedintele PE si liderii grupurilor politice au analizat rezultatele audierilor parlamentare. Un proces democratic si transparent. Parlamentul vrea sa voteze la timp pentru a permite inceperea mandatului noii Comisii Europene pe 1 decembrie si cere numirea rapida a celor trei comisari desemnati", a declarat, prin Twitter , Jaume Duch Guillot, purtatorul de cuvant si directorul de comunicare al Legislativului UE . @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate.- Jaume Duch (@jduch) October 16, 2019Inceperea mandatului noii echipe a Comisiei Europene, condusa de Ursula von der Leyen, probabil va fi amanata pana la 1 decembrie, din cauza procedurilor pentru validarea candidaturilor transmise de Romania Ungaria si Franta , a anuntase sambata si David Sassoli, presedintele Parlamentului European."Parlamentul UE este angajat intr-un mecanism transparent, dar acum sigur ca vor fi propusi alti trei comisari de catre Romania, Ungaria si Franta. Vom initia in Parlament examinarea candidaturilor. Cred ca poate ca nu va mai fi posibil sa respectam data de 1 noiembrie, am merge spre 1 decembrie", a afirmat David Sassoli."Acum, daca se ajunge la desemnarea altor trei comisari si la un mecanism de evaluare a intereselor financiare, iar apoi la audieri in Parlament, nu se intampla nimic daca se amana procedura cateva saptamani", a precizat Sassoli. ...citeste mai departe despre " PE cere urgentarea procedurilor de numire a comisarilor Romaniei, Ungariei si Frantei. Pe 1 decembrie vrea noua Comisie instalata " pe Ziare.com