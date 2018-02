"Presedintele Donald Trump anunta intentia numirii lui Charles P. Rettig in functia de comisar al Serviciului fiscal intern (IRS) cu un mandat de sapte ani", se arata intr-un comunicat al Casei Albe difuzat joi seara.Charles Rettig a fost avocat fiscal in statul California si are o experienta de 35 de ani la firma de profil Hochman, Salkin, Rettig, Toscher & Perez, situata in Beverly Hills.Rettig a fost timp de 20 de ani membru al Consiliului consultativ al Serviciului fiscal intern (IRS). ...citeste mai departe despre " Pe cine a pus Trump sef la Fiscul american " pe Ziare.com