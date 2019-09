PE denunta, intr-un proiect de rezolutie, tratamentul aplicat cetatenilor UE de Guvernul Johnson: Nu votam un acord fara backstop

Acest proiect prezinta o serie de ingrijorari cu privire la comportamentul Guvernului lui Boris Johnson, in contextul in care PE se poate opune prin veto oricarui acord, potrivit ziarului.In acest proiect de rezolutie, intocmit de principalele grupuri parlamentare, europenii isi reitereaza nemultumirea fata de faptul ca Guvernul britanic "insista ca plasa de siguranta sa fie scoasa din acordul retragerii, fara sa prezinte pana acum o propunere aplicabila juridic care sa o inlocuiasca".Ei isi exprima "vointa de a reveni doar la o plasa de siguranta nord-irlandeza", ca in propunerea initiala a UE, respinsa de catre guvernul Theresei May drept o amenintare la adresa integritatii constitionale a regatului. Insa PE "nu-si va da consimtamantul unui acord al retragerii fara plasa de siguranta".Orice acord este necesar sa contina un aranjament de ultim recurs in vederea evitarii impunerii unei frontiere dure pe Insula Irlanda si protejarii economiei Irlandei in orice circumstante, se arata in document.Referitor la dorinta Londrei de a se desprinde de UE pentru a obtine un avantaj competitiv, PE "se intreaba cat de apropiata poate fi viitoare relatie economica intre Regatul Unit si Uniunea Europeana".Initiatorii cer in acest text ca orice acord sa contina prevederi care sa garanteze ca regatul adera la un "nivel inalt de protectie a mediului, locurilor de munca si consumatorilor" si avertizeaza ca "orice acord de liber-schimb care nu respecta un asemenea nivel de protectie nu va fi ratificat de PE".Trimisul lui Johnson la UE David Frost a discutat recent cu reprezentanti ai CE despre intentia regatului de a renunta la normele UE.Insa PE critica cel mai dur abordarea lui Johnson cu privire la tratamentul rezervat cetatenilor europeni care traiesc in Marea Britanie si pe care-l acuza de o inrautatire a unei "atmosfere ostile" deja.O crestere puternica a proprtiei cetatenilor europeni considerati neeligibili in vederea obtinerii statului de "stabilit" a alarmat, in ultimele saptamani, grupuri de lobby si eurodeputati.P ...citeste mai departe despre " PE denunta, intr-un proiect de rezolutie, tratamentul aplicat cetatenilor UE de Guvernul Johnson: Nu votam un acord fara backstop " pe Ziare.com