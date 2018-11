Fortele aeriene ucrainene au transmis SUA au cerut aprobarea Kievului in legatura cu acest zbor care se desfasoara in conformitate cu "toate normele legislatiei internationale si despre care se stia dinainte", informeaza agentia de stiri Interfax-Ukraine.Potrivit presei, aeronava americana a decolat luni dimineata de la baza aeriana Souda Bay din Creta.Dmitri Strutinsky, purtator de cuvant al fortele aeriene ucrainene, a declarat ca astfel de zboruri se desfasoara in mod regulat in spatiul aerian al Ucrainei, in conformitate cu standardele internationale.Citeste mai multe detalii despre gravul incident din apropierea Romaniei:Ucraina acuza Rusia ca a deschis focul asupra navelor sale in Marea Neagra si ca ulterior a capturat trei dintre acesteaAu inceput protestele in Ucraina, dupa ce Rusia a capturat 3 nave. Porosenko vrea legea martiala, sedinta de urgenta la ONUPrima reactie a Romaniei la conflictul dintre Rusia si UcrainaRusia a redeschis traficul maritim in stramtoarea Kerci, dupa incidentul cu UcrainaPorosenko i-a cerut Rusiei sa elibereze marinarii ucraineni, "retinuti in mod brutal" ...citeste mai departe despre " Pe fondul conflictului Rusia-Ucraina, americanii au trimis un avion de recunoastere " pe Ziare.com