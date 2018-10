Parlamentul European a adoptat joi, cu 325 de voturi pentru, unul impotriva si 19 abtineri, o rezolutie care nu are caracter obligatoriu prin care cere Uniunii Europene sa adopte o pozitie impotriva Arabiei Saudite."In urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, Parlamentul European indeamna tarile UE sa adopte o pozitie comuna si sa impuna un embargou privind exporturile de armament spre Arabia Saudita. Eurodeputatii condamna in cei mai duri termeni actele de tortura si asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia Parlamentul European cere o investigatie internationala impartiala in acest caz, pentru a afla ce s-a intamplat in Consulatul saudit din Istanbul pe 2 octombrie si pentru aducerea in fata justitiei a celor responsabili", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Parlamentului UE.Potrivit textului, eurodeputatii cred ca este improbabil ca aceasta crima sa fi fost comisa fara cunostinta sau controlul printului mostenitor Mohammad bin Salman.Conform rezolutiei, guvernele statelor UE sunt indemnate sa impuna un embargou privind exporturile de armament spre Arabia Saudita.Citeste si:Arabia Saudita recunoaste ca jurnalistul Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul sau din IstanbulThe Guardian: Va supravietui "marele reformator" al Arabiei Saudite presupusului asasinat al jurnalistului Jamal Khashoggi? ...citeste mai departe despre " PE indeamna tarile UE sa sanctioneze Arabia Saudita, inclusiv prin sistarea exporturilor de armament " pe Ziare.com