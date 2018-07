Pe moment, Merkel s-a salvat. Dar cine are, de fapt, de castigat?

O data in plus, elitele mediatice occidentale au fost alaturea cu drumul. Ca s-au inselat si formatorii de opinie si pilonii partidelor guvernamentale germane e regretabil. In speta, cu atat mai regretabil cu cat inadecvarea lor alimenteaza lehamitea politica, sporind, totodata, neincrederea multora in presa si establishment.Ceea ce da apa la moara antidemocratiei, amplificand sustinerea acordata unor partide si miscari extremiste. Dar aceste constatari nu epuizeaza catusi de putin subiectul.Sa recapitulam. Eroarea cea mai grava a analizelor si comentariilor care au precedat acordul incheiat in extremis, luni seara, de sefa CDU si a guvernului german cu liderul CSU, bavarezul Horst Seehofer, a vizat estimarea potrivit careia ministrul de Interne federal si-ar fi distrus credibilitatea. Si ca in cearta lui cu Angela Merkel n-ar exista invingatori.Am contestat acest punct de vedere si am avut dreptate. Deocamdata s-a impus, clar, seful CSU. Care, punandu-si demisia pe tava, a riscat si-a castigat intregul pot la masa de pocher de la Berlin.A pierdut, la fel de clar, cancelarul, nu doar in conflictul direct ci si, din nou, pentru a cata oara, la capitolul credibilitate. Odata cu ea, se vad franati si populistii de la AfD care se vor confrunta in octombrie, la urne, in Bavaria, cu rivalii de la CSU fara sa mai aiba tolba plina de sageti.Concomitent au bagat-o pe maneca si social-democratii. Care, din cauza sondajelor, sau mai precis de frica anticipatelor, sunt, ca Merkel, pe punctul sa-si tradeze, la randul lor, principiile. Si deci sa-si iroseasca un ultim rest de credibilitate.Dar, cat de solid e acordul unional? Si ce viitor are?Dincolo de virtutea de a fi aplanat criza guvernamentala germana, de a fi reintrodus factorul national in discutie si de a fi slabit monopolul stangii si extremei stangi asupra discursului si politicilor migrationiste, intelegerea care a salvat-o, pe moment, pe Merkel (si totodata pe liderul bavarez, ramas in functia de ministru de Interne, cu o pozitie considerabil intarita, in CSU) are neajunsul de a fi vaga rau.E atat de plina de curse, capcane, imponderabilitati si viitoare decizii aleatorii, incat e foarte greu de crezut ca se va putea efectiv materializa, intr-un viitor previzi ...citeste mai departe despre " Pe moment, Merkel s-a salvat. Dar cine are, de fapt, de castigat? " pe Ziare.com