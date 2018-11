PE va vota o rezolutie privind statul de drept la nivelul intregii UE, la o zi dupa cea care vizeaza Romania

In cazul in care va fi adoptata, rezolutia Parlamentului European cere Comisiei Europene sa faca o propunere pentru infiintarea unui mecanism cuprinzator al UE privind democratia, statul de drept si drepturile fundamentale.Textul rezolutiei Parlamentului European pentru toate statele membre include urmatoarele recomandari:1. Parlamentul European regreta faptul ca CE nu a prezentat inca o propunere pentru a infiinta un mecanism cuprinzator al UE privind democratia, statul de drept si drepturile fundamentale si invita Comisia sa faca acest lucru, in special prin propunerea de a adopta Acordul interinstitutional privind Pactul UE pentru DSF (democratie, statul de drept si drepturile fundamentale, n.red.), in viitoarea sa initiativa nelegislativa pentru a impune cu mai multa strictete aplicarea statului de drept in Uniunea Europeana.2. PE isi reitereaza apelul in favoarea unui mecanism al UE cuprinzator, permanent si obiectiv de protectie a democratiei, statului de drept si drepturilor fundamentale si subliniaza ca un astfel de mecanism este necesar acum cu mai mare urgenta decat oricand.3. PE reaminteste principalele elemente ale unui astfel de mecanism propus de Parlament sub forma unui pact interinstitutional pentru DSF, care consta intr-o revizuire anuala bazata pe elemente concrete si nediscriminatorie, care sa evalueze, pe picior de egalitate, respectarea de catre toate statele membre ale UE a valorilor prevazute la articolul 2, cu recomandari specifice fiecarei tari (Raportul european privind DSF), urmata de o dezbatere interparlamentara si un ciclu permanent de politica DSF in cadrul institutiilor UE.4. PE reaminteste ca raportul european privind DSF trebuie sa integreze si sa completeze instrumentele existente, in special Tabloul de bord privind justitia, Organismul de monitorizare a pluralismului mass-media, raportul anticoruptie si procedurile de evaluare inter pares intemeiate pe articolul 70 din TFUE (Tratatul privind Functionarea UE), inlocuind Mecanismul de cooperare si de verificare pentru Bulgaria si Romania . PE regreta totodata decizia Comisiei de a nu publica Raportul UE privind combaterea coruptiei in 2017.5. Parlamentul European invita Comisia sa aiba in vedere corelarea propunerii sale de regulament privind protectia bug ...citeste mai departe despre " PE va vota o rezolutie privind statul de drept la nivelul intregii UE, la o zi dupa cea care vizeaza Romania " pe Ziare.com