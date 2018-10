Curtea a fost sesizata in cazul lui Allen Eugene Gregory, condamnat la moarte pentru un viol urmat de omucidere comis in 1996, transmite AFP. La apel, acesta a prezentat un studiu care arata ca in statul Washington pedeapsa cu moartea se aplica foarte diferit de la un tribunal la altul si ca in cazuri similare sansele de a fi condamnat la moarte sunt de peste patru ori mai mari pentru infractorii de culoare decat pentru cei albi.Washington este al 20-lea stat american care desfiinteaza pedeapsa cu moartea. Instanta suprema a statului de pe coasta Pacificului a mai adoptat decizii similare in 1972, 1979 si 1981, dar de fiecare data au fost adoptate legi noi, care au reintrodus posibilitatea executiilor. Cu toate acestea, in Washington nu au mai avut loc decat cinci executii din 1976, iar guvernatorul actual, democratul Jay Inslee, a declarat in 2014 un moratoriu privind punerea in aplicare a sentintelor de condamnare la moarte.Pedeapsa capitala se aplica in continuare in 30 de state din SUA, dar dintre acestea, 16 nu au mai executat pe nimeni din 1976.Anul acesta, in Statele Unite au fost executati 18 condamnati, dintre care 10 in statul Texas. In general, pedeapsa cu moartea se aplica tot mai rar in SUA; anul trecut au fost pronuntate 39 de condamnari la moarte, fata de 114 in anul 2010 si in 295 in anul 1998. ...citeste mai departe despre " Pedeapsa cu moartea a fost declarata neconstitutionala in Washington " pe Ziare.com