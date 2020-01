Pentagonul anunta ca nu va ataca siturile culturale, asa cum a amenintat Trump

Intrebat daca este dispus sa vizeze situri culturale, Esper a declarat reporterilor acreditati la Pentagon urmatoarele: "Vom respecta legile conflictelor armate", noteaza Reuters.Presat sa raspunda daca aceasta inseamna ca siturile de acest tip nu vor fi considerate tinte deoarece ar reprezenta o crima de razboi, Esper a spus: "Acestea sunt legile conflictelor armate", fara a face alte precizari.Atacarea din punct de vedere militar a siturilor culturale este considerata crima de razboi in conformitate cu prevederile dreptului international, inclusiv o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU sprijinita de administratia Trump in 2017, precum si cu prevederile Conventiei de la Haga (1954) pentru protectia bunurilor culturale.Atacul fortelor americane de vineri asupra aeroportului din Bagdad in care a fost ucis comandantul militar iranian Qassem Soleimani a dus la escaladarea rapida a tensiunile cu Iranul, aparand temeri legate de izbucnirea unui conflict deschis.Administratia de la Washington justifica atacul ucigas ca pe un act de auto-aparare, menit sa impiedice planurile comandatului iranian a ataca personalul si interesele SUA.Pe fondul amenintarilor iraniene de represalii pentru uciderea lui Soleimani, la sfarsitul saptamanii trecute Trump a amenintat pe Twitter ca SUA au in vizor 52 de site-uri iraniene, unele "de nivel foarte inalt si importante pentru Iran si cultura iraniana" in cazul in care Teheranul, ca represalii, ar ataca cetateni americani sau obiective americane."Ei au voie sa foloseasca bombe pe marginea drumului si sa ne arunce in aer oamenii si noi nu avem voie sa ne atingem siturile lor culturale? Nu merge asa", a declarat duminica presei Donald Trump.Citeste si:Cine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in IrakReactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariuMii de irakieni au scandat "Moarte Americii" la funeraliile generalului Soleimani si a locotenentului sauAsasinarea lui Qassem Soleimani: NATO isi suspenda operatiunile de antrenament din Irak ...citeste mai departe despre " Pentagonul anunta ca nu va ataca siturile culturale, asa cum a amenintat Trump " pe Ziare.com