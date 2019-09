Pentagonul da 3,6 miliarde de dolari pentru zidul lui Trump

Pentru deblocarea acestor fonduri, ministerul american al apararii a decis "amanarea" a 127 de proiecte de constructie si modernizare a unor spatii militare din SUA si strainatate prevazute in bugetul sau pe 2019, a declarat presei un purtator de cuvant al ministerului, Jonathan Hoffman, informeaza AFP.Secretarul apararii Mark Esper "a decis ca aceste proiecte de constructie sunt necesare pentru sustinerea utilizarii fortelor armate si ministerul apararii va realiza prin urmare 11 proiecte de constructie militara de bariera frontaliera", a precizat Hoffman in cadrul unui punct de presa."Lungimea totala (...) este de 175 de mile", a precizat responsabilul pentru afaceri de securitate interna din cadrul Pentagonului Kenneth Rapuano. Acesta a precizat ca este vorba de consolidarea segmentelor de bariera frontaliera deja existente dar considerate insuficiente, precum si de construirea unor noi portiuni.Zonele avute in vedere sunt, in special, situate in apropiere de Yuma (Arizona), El Centro si San Diego (California), Laredo si El Paso (Texas).Generalul Andrew Poppas, director de operatiuni in cadrul statului-major american, a asigurat ca ridicarea acestor segmente de zid frontalier ar permite reducerea numarului celor 5.000 de militari americani desfasurati la frontiera cu Mexicul la solicitarea presedintelui Donald Trump, care doreste sa stopeze valul de imigranti provenind din America de Sud.Pentagonul nu a furnizat detalii presei in legatura cu proiectele de constructie militara amanate, institutia dorind sa informeze mai intai statele in care erau prevazute sa fie realizate cele 127 de proiecte. Congresmenii au reactionat insa prompt la acest anunt.Printre proiectele afectate figureaza in special o cladire apartinand prestigioasei academii militare West Point, a declarat liderul Democratilor din Senat, Chuck Schumer."Este o palma pentru fortele armate care ne servesc patria", a postat Schumer pe Twitter . Presedintele Donald Trump este "gata sa canibalizeze fondurile militare deja alocate pentru a-si satisface ego-ul si pentru un zid pentru care a promis ca va plati Mexicul", a adaugat el.Citeste si:Trump e 100% pregatit sa inchida frontiera cu Mexicul. "Ar avea un impact economic catastrofal"58 de specialisti in securitate explic ...citeste mai departe despre " Pentagonul da 3,6 miliarde de dolari pentru zidul lui Trump " pe Ziare.com