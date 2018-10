"Fortele americane si partenerii internationali au suspendat temporar operatiunile de zbor ale aparatelor F-35, pentru a efectua o inspectie la nivelul flotei, la conductele de carburant din interiorul motorului", a anuntat Pentagonul, citat de militarytimes.com."Daca sunt instalate tuburi de combustibil suspecte, piesele vor fi scoase si inlocuite. Preconizam ca inspectiile vor fi finalizate in urmatoarele 24-48 de ore", se mai preciza in anunt.Sursa citata mentioneaza ca decizia a fost luata in baza datelor initiale din ancheta in curs de desfasurare asupra prabusirii unui avion invizibil F-35 in 28 septembrie.Aparatul F-35B s-a prabusit la mijlocul zilei in apropiere de o baza a Corpului Puscasilor Marini din comitatul Beaufort, pe coasta Atlanticului.Pilotul s-a catapultat si a fost gasit in viata, iar avionul a fost "total distrus", potrivit unui oficial militar american care a dorit sa ramana anonim.Lansat la inceputul anilor 1990, F-35 este cel mai scump program de inarmare din istoria militara americana, cu un cost total estimat pentru Pentagon de aproape 400 de miliarde de dolari, obiectivul fiind producerea a aproape 2.500 de aparate in deceniile urmatoare.Incluzand mentenanta, costul total al lui F-35 este evaluat la 1.500 miliarde de dolari pentru toata durata programului, pana in 2070.Dezvoltarea avionului a fost marcata de intarzieri fata de calendar si depasiri de buget.In iunie 2014, intreaga flota de F-35 a SUA a fost consemnata la sol in urma unei decizii a autoritatilor americane, pentru a fi investigate cauzele unui incendiu misterios survenit la bordul unuia dintre aceste aparate.Anul trecut, aproximativ 50 de avioane F-35A ale ale Fortelor Aeriene ale SUA au fost retinute la sol la baza aeriana Luke (Arizona) din cauza unei probleme privind oxigenul pilotilor. Dar toate acele incidente s-au produs la sol. ...citeste mai departe despre " Pentagonul tine la sol toate avioanele invizibile F-35 " pe Ziare.com