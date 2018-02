Pentagonul vrea un buget imens din cauza amenintarilor Rusiei, Chinei si Coreei de Nord

Presedintele Donald Trump sustine propunerea Pentagonului si a declarat ca armata americana ar deveni mai puternica decat oricand si ar "creste arsenalul pentru fiecare arma", informeaza CNN."Incepe sa devina destul de clar ca Rusia si China vor sa schimbe lumea in concordanta cu modelul lor autoritar, avand drept de veto asupra deciziilor economice, diplomatice si de securitate ale altor tari", se arata in documentul privind propunerea de buget.China "se foloseste de masuri economice pentru a-si intimida vecinii in timp ce militarizeaza zona Marii Chinei de Sud". "China doreste o hegemonie in zona Indo-Pacificului pe termen scurt", se mai arata in document, dar pe termen lung, obiectivul este "sa ajunga la o dominatie globala". Proiectul confirma informatiile conform carora China construieste insule langa Marea Chinei de Sud.Planul pentru buget pune accent si pe rachetele antiaeriene, sisteme care sunt considerate cheie pentru a putea raspunde amenintarii programului nuclear al Coreei de Nord.Documentul Pentagonului sustine si ca "Rusia a incalcat granitele tarilor vecine si doreste sa aiba drept de veto asupra deciziilor economice, diplomatice si de securitate ale vecinilor" si ca Moscova incearca sa "distruga NATO ".Avioanele de razboi din Rusia au fost implicate in incidente care au fost aproape sa se soldeze cu coliziuni cu avioanele de razboi americane deasupra Marii Negre si Siriei in ultimele luni.Citeste si: Un avion rusesc de lupta s-a apropiat la cativa metri de unul american, deasupra Marii NegreConform noului buget, vor fi cumparate cateva zeci de avioane militare F-35 si F-18 si vor fi angajati inca 25.900 de soldati in armata iar pana in 2023 fortele militare vor creste cu 56.600 de membri. Departamentul pentru Aparare va angaja piloti, lucratori de mentenanta si experti in securitatea cibernetica, iar salariile soldatilor vor creste cu 2.6 procente anul viitor, aceasta fiind cea mai mare crestere din 2010.In octombrie 2017, Senatul SUA a decis sa elimine din proiectul bugetului acestui an un articol care prevedea accelerarea instalarii de noi capabilitati la sistemul de aparare antiracheta Aegis Ashore de la Deveselu.Citeste si:700 de miliarde de dol ...citeste mai departe despre " Pentagonul vrea un buget imens din cauza amenintarilor Rusiei, Chinei si Coreei de Nord " pe Ziare.com