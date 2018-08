Galileo, un program in valoare de 10 miliarde de euro dezvoltat de UE, este rivalul Global Positioning System al Statelor Unite.Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a aprobat 100 de milioane de lire sterline pentru cercetarea unui sistem de navigatie prin satelit post-Brexit, iar un anunt oficial va fi facut saptamana viitoare, potrivit publicatiei.Comisia Europeana a inceput sa excluda Marea Britanie si companiile ei din colaborarea pentru Galileo, inainte ca tara sa paraseasca UE in martie 2019.Galileo a fost comandat in 2003 si va fi finalizat in 2020. In 2016 a lansat primele servicii. Un expert a estimat ca Marea Britanie ar trebui sa cheltuiasca pana la 3 miliarde de lire sterline pentru a putea construi un sistem rival.Citeste mai departe despre " Pentru ca ies din UE, britanicii trebuie sa-si faca acum propriul sistem de tip GPS " pe Ziare.com