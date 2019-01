Pericol de fraudare. Alegerile din Moldova, sub lupa UE si SUA

Senzatia ca scrutinul parlamentar ar putea fi viciat este tot mai intensa si ea este amplificata de invalidarea rezultatelor alegerilor locale anticipate din Chisinau in 2018, castigate de liderul opozitiei, Andrei Nastase, dar si de comportamentul autoritatii electorale. In cadrul unui protest, Grupul de activisti civici "OccupyGuguta" a acuzat Comisia Electorala Centrala ca se comporta "ca un prieten fidel al guvernarii" prin faptul ca tolereaza incalcarile admise de partidul care controleaza puterea si de satelitii acestuia: "organizeaza pretinsa caritate, dar de fapt fac agitatie electorala din bani dubiosi; cumparara voturi; fac concerte electorale, recurg la practici dubioase de colectare a semnaturilor, etc". CEC nu a comentat aceste acuzatii.Istoricul derapajelorAlegerile parlamentare se vor desfasura in Republica Moldova dupa regulile create de majoritatea parlamentara controlata de Partidul Democrat care, impreuna cu socialistii si popular-europenii, au schimbat sistemul electoral la 20 iulie 2017. Contrar recomandarilor Comisiei de la Venetia, s-a trecut de la sistemul electoral proportional (pe liste de partid) la sistemul electoral mixt (50 de deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar 51 pe circumscriptii uninominale in baza votului majoritar intr-un singur tur) . Prin acest truc, importanta votului diasporei s-a redus substantial - doar 3 circumscriptii au fost repartizate diasporei.Gestul Chisinaului s-a soldat cu doua rezolutii extrem de dure ale Parlamentului European si cu suspendarea ajutoarelor macrofinanciare pentru Moldova. In consecinta, liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anuntat, in iulie 2018, ca guvernarea "va revedea reformele aflate in implementare" (conditionalitati ale UE), iar premierul Pavel Filip (si el fruntas PDM) a invinuit UE de esecul reformelor in justitia moldoveneasca. A urmat adoptarea unui set de legi controversate (legile privind amnistia capitalurilor si vanzarea cetateniei) care, in opinia expertilor, au spart sistemul financiar al tarii si au transformat Moldova intr-o spalatorie de bani murdari.Asta dupa ce, in 2014, din sistemul bancar al tarii a fost furat un miliard de dolari (ancheta stagneaza, iar raportul companiei americane "Kroll", care a investigat jaful, a fost secretizat ...citeste mai departe despre " Pericol de fraudare. Alegerile din Moldova, sub lupa UE si SUA " pe Ziare.com