Pericolul unui atac cu rachete in Siria: Daca incearca sa-i distruga lui Assad fortele aeriene, Trump risca sa ucida si rusi

Unul dintre cele mai mari riscuri il reprezinta uciderea rusilor care sunt in Siria.Presedintele american Donald Trump a ordonat, anul trecut, un atac asupra Siriei, ca raspuns la atacul cu arme chimice asupra satului Khan Sheikhou, din provincia Idlib, astfel ca, in aprilie 2017, SUA au lansat 59 de rachete Tomahawk spre baza aeriana Shayrat.Tinand cont de faptul ca nu a reusit sa il impiedice pe Assad sa foloseasca arme chimice din nou, Trump se afla in fata unei decizii: vine sau nu cu o noua masura punitiva in urma presupusului atac chimic de la Duma.Dupa atacul din Shayrat de anul trecut (in aprilie), SUA au sustinut ca au distrus 20 de avioane - adica 20% din fortele aeriene ale Siriei, potrivit Secretarului de Aparare James Mattis - si au reusit sa distruga o mare parte din baza.Alte voci au contestat acest lucru, afirmand ca doar cateva ore mai tarziu de la atac, avioanele decolau fara probleme din baza aeriana siriana.Daca e nevoie ca Trump sa trimita un mesaj mai dur de data asta, o optiune ar fi sa distruga complet fortele aeriene ale Siriei, potrivit The Guardian.Fiind intr-o continua lupta cu Siria, in ultimii 70 de ani, incluzand aici raidurile aeriene din ultimii 2 ani, forta aeriana din Israel cunoaste cel mai bine puterea fortelor aeriene din Siria.Avioane de vanatoare israeliene au atacat o baza iraniana din SiriaAvioanele Israelului au lansat rachete langa Damasc. Assad a denuntat un atac comis de forte ostileAmenintari de razboi peste tot: Israelul avertizeaza Rusia ca va bombarda palatul lui AssadIsraelul a bombardat tancuri ale regimului din Siria si a difuzat filmareaReuven Ben-Shalom, analist militar din Israel care si-a petrecut 25 de ani in fortele militare ale statului (Israeli Defence Forces), n-a vrut sa para arogant, dar a catalogat capabilitatea militara a Siriei drept "o gluma".Ca o comparatie, Siria are 15.000 de militari in fortele aeriene, in timp ce Israel are 34.000 iar Statele Unite au 316.000.Ben-Shalom a mai spus ca armata din Israel este superioara celei din Siria si ar putea sa o distruga cu usurinta, iar acelasi este cazul si pentru armata americana.Totusi, analistul avertizeaza ca o potentiala confruntare nu sta doar in abilitatile armatei. "Principala problema este 'umbrela' ...citeste mai departe despre " Pericolul unui atac cu rachete in Siria: Daca incearca sa-i distruga lui Assad fortele aeriene, Trump risca sa ucida si rusi " pe Ziare.com