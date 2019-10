Peste 1.000 de oameni s-au inecat incercand sa traverseze Mediterana in 2019, al saselea an consecutiv (UNHCR)

Se presupune ca aproximativ 1.028 de persoane au murit pana marti, a declarat Dominik Bartsch, reprezentant al Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiatii (UNHCR) in Germania . Europa trebuie sa faca fata responsabilitatilor sale, a spus Bartsch.In 2018, UNHCR a anuntat 2.277 de decese si persoane disparute, informeaza DPA."Acesta este al saselea an consecutiv cand mai mult de 1.000 de oameni s-au inecat in Mediterana", a mentionat Bartsch. "Aceasta situatie este un fiasco moral si absolut inacceptabila", a adaugat el.In virtutea unui acord incheiat recent intre Germania, Franta Italia si Malta , solicitantii de azil salvati pe mare si adusi pe uscat vor fi distribuiti intre statele membre participante ale UE in patru saptamani.Scopul este de a avea o reglementare care sa se aplice tuturor statelor UE. In prezent, prima tara de intrare a unui refugiat pe teritoriul european este responsabila cu prelucrarea cererii de azil."Trebuie pus in aplicare un mecanism viabil pentru ca oamenii salvati in Mediterana sa nu ramana in barci ca ostatici timp de saptamani in conditii deseori nedemne", a spus Bartsch.Nu este vorba despre o garantie de a avea dreptul sa ramana. "Dar acesti oameni trebuie sa aiba dreptul de a-si prezenta cererea de azil", a adaugat el.Potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), aproape doua treimi din decesele confirmate de migranti in Mediterana se produc in timpul calatoriilor din Africa de Nord in Italia.De la inceputul anului 2014, cel putin 15.000 de persoane au murit traversand Mediterana.Citeste mai multe despre:Richard Gere a urcat pe un vapor cu refugiati blocat in Mediterana: A fi parinte nu tine cont de culoare sau graniteRomania va gazdui o parte din imigrantii salvati din Mediterana pe care Italia nu vrea sa-i primeascaDoua femei si un copil au fost lasati sa moara in Marea Mediterana (Video)31 de migranti au murit si 40 sunt dati disparuti, dupa un atac al rechinilor in Mediterana ...citeste mai departe despre " Peste 1.000 de oameni s-au inecat incercand sa traverseze Mediterana in 2019, al saselea an consecutiv (UNHCR) " pe Ziare.com