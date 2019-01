Masura, care are scopul de a combate saracia, urmeaza sa intre in vigoare de la 1 aprilie 2019.Valoarea alocatiei poate ajunge pana la un maxim de 780 de euro pe luna de persoana si se acorda doar pentru o perioada de 18 luni, timp in care beneficiarii sunt obligati sa incerce sa se angajeze.Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii, printre care: sa fie cetatean italian sau sa locuiasca legal in Italia de cel putin zece ani, sa aiba un venit de sub 9.300 de euro si sa nu detina active imobiliare cu o valoare de mai mare de 30.000 de euro, potrivit publicatiei Il Sole 24 Ore.Autoritatile au anuntat ca vor fi efectuate verificari dure pentru a preintampina fraudarea sistemului, cei prinsi ca au incercat sa obtina ilegal aceste beneficii riscand intre 2 si 6 ani de inchisoare. ...citeste mai departe despre " Peste 5 milioane de oameni saraci din Italia, inclusiv romani, vor primi o alocatie de 780 de euro " pe Ziare.com