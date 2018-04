Intr-o scrisoare deschisa publicata in The Guardian, Der Spiegel, New York Times si Le Monde, ei au facut apel la Casa Alba sa isi schimbe pozitia inaintea termenului limita de 12 mai, stabilit de Trump.Donald Trump a declarat anterior ca daca Europa nu va veni cu o noua politica pentru a lua masuri privind ingrijorarile sale, SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul, denumit si planul de actiune cuprinzator (JCPOA)."Guvernul american ameninta ca se va retrage din JCPOA desi Iran isi indeplineste obligatiile", se arata in scrisoare. Parlamentarii avertizeaza ca "o iesire a SUA ar putea avea consecinte fatale"."Impactul pe termen scurt al acestei miscari ar opri controalele privind programul nuclear al Iranului, ceea ce ar putea duce la un conflict devastator in Orientul Mijlociu", precizeaza parlamentarii.Sunt specificate si consecintele pe termen lung: afectarea credibilitatii semnatarilor acordului precum si efectele negative asupra diplomatiei in general.Parlamentarii au adaugat ca daca acordul se va destrama, ar fi aproape imposibil sa se formeze o noua coalitie care sa impuna sanctiuni Iranului.Campania a fost organizata de parlamentarul german Omid Nouripour, membru al Partidului Verde, parlamentarul francez Delphine O, membra a miscarii En Marche! si conservatorul britanic Richard Bacon.Franta, Germania si Marea Britanie au negociat acordul cu Iranul in 2015. In cadrul intelegerii, sanctiunile impotriva Iranului sunt ridicate si sunt impuse in schimb limite stricte privind programul sau nuclear.Citeste si Iran - primejdia inca nu a trecut ...citeste mai departe despre " Peste 500 de parlamentari din UK, Franta si Germania ii cer lui Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iran " pe Ziare.com