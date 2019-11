Un numar de 1,8 milioane de persoane au subscris pana la finalul lunii septembrie la schema de inregistrare a statutului.Mai putin de un milion de persoane (929.580) au primit statutul care le confera permisiunea permanenta deplina de a trai si de a lucra in Regatul Unit dupa Brexit.Din totalul solicitarilor, 14% (254.810) au fost facute de copii, 116.890 primind raspuns favorabil. Un numar de 70.390 de copii nu au primit dreptul permanent de a trai in Regatul Unit post-Brexit.Din totalul cererilor, 92% au fost facute de persoane care traiesc in Anglia , 5% in Scotia , 2% in Tara Galilor si 1% in Irlanda de Nord.''Cetatenii polonezi si romani se afla in mod constant printre solicitantii cei mai numerosi din interiorul Regatului Unit'', arata raportul publicat de Ministerul de Interne de la Londra.Luna trecuta, ministrul britanic pentru securitate Brandon Lewis a indicat ca cetatenii UE ar putea fi deportati, daca ei nu subscriu la schema de inregistrare a statutului pana la data-limita.Potrivit schemei de inregistrare a statutului, cetatenii UE care traiesc continuu in Regatul Unit timp de cinci ani pot primi statutul de inregistrat (settled status), in baza caruia beneficiaza de aceleasi drepturi de a munci si a studia si acces la sistemul de ajutoare sociale la fel ca in prezent.Inregistrarea trebuie sa fie facuta pana la finalul lui iunie 2021 in cazul unui Brexit cu acord sau pana la 31 decembrie 2020 in eventualitatea unui Brexit fara acord. ...citeste mai departe despre " Peste 70.000 de copii nu au primit dreptul sa ramana pe teritoriul Marii Britanii dupa Brexit " pe Ziare.com