Peste 800 de persoane au fost retinute la protestele din Rusia

Protestatarii s-au adunat in orasele din Rusia pentru a se ridica impotriva propunerii Guvernului de a creste varsta de pensionare. Protestele au fost organizate de sustinatorii liderului Opozitiei, Alexei Navalnii, care este in arest administrativ pentru organizarea unui protest neautorizat in capitala in ianuarie.Represiunea a fost cea mai puternica in cel de-al doilea oras ca marime din Rusia, Sankt Petersburg, potrivit mass-mediei locale independente si OVD-Info, o organizatie nonprofit care monitorizeaza detentiile. Grupul a declarat ca cel putin 354 de persoane au fost retinute in oras, scrie CNN.Imaginile de la protestele din Sankt-Petersburg au devenit rapid virale. Un fotograf local, David Frenkel, a confirmat pentru CNN ca a capturat doua imagini deosebite, respectiv detentia unui baiat de varsta scolara si a unui pensionar mai in varsta.Navalnii este in mare masura exclus din presa de stat, dar a ajuns la o audienta mare printr-un canal YouTube si prin intermediul retelelor sociale. Un cont de Twitter al lui Navalnii a postat un videoclip despre arestarea unui activist, in timp ce el a difuzat un eveniment live de la protestul de la Moscova.Protestele organizate de Navalnii au devenit un mijloc de exprimare a nemultumirii fata de presedintele rus Vladimir Putin si coruptia guvernului sau. Popularitatea lui Putin ramane in mod constant ridicata, dar a fost afectata de controversa pensiilor.