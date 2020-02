Unificarea Irlandei ar fi sustinuta de numai 29% dintre alegatorii nord-irlandezi, in timp ce 52% s-ar opune acestui scenariu, arata studiul realizat de Universitatea din Liverpool si Consiliul pentru Studii Sociale si Economice britanic, citat de Reuters.Restul de 19% dintre cei intervievati au raspuns ca nu stiu cum ar vota. Sondajul a fost realizat pe un esantion de 2.000 de persoane in perioada 28 decembrie 2019-11 februarie 2020."Rezultatele sondajului ofera un antidot la recentele comentarii entuziaste despre iminenta unificarii irlandeze", a explicat Jon Tonge, profesor de stiinte politice la Universitatea din Liverpool.El a adaugat, totusi, ca sondajul indica o crestere de 2% a sprijinului pentru unificarea Irlandei comparativ cu anul 2017. Daca aceasta tendinta se va mentine, atunci in termen de doua decenii se va ajunge la o majoritate favorabila unificarii insulei Irlanda.Sinn Fein, partid nationalist irlandez prezent atat in Republica Irlanda, cat si in provincia Irlanda de Nord, a anuntat ca doreste ca Londra sa organizeze in termen de cinci ani un referendum pe acest subiect.Formatiunea, care s-a plasat pe pozitia a doua, dupa Fianna Fail, la recentul scrutin legislativ din Irlanda, dar care a castigat votul popular, militeaza pentru unificarea Republicii Irlanda si provinciei britanice Irlanda de Nord, separate dupa ce Republica si-a obtinut independenta fata de Regatul Unit in 1921.Chestiunea unei reunificari a insulei Irlanda a revenit in actualitate odata cu Brexit-ul.Vezi si Sinn Fein vrea referendum pentru unificarea insulei Irlanda, in termen de 3 ani ...citeste mai departe despre " Peste jumatate dintre nord-irlandezi se opun unificarii cu Irlanda " pe Ziare.com