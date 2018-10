CDU s-a clasat pe primul loc, obtinand intre 27 % si 29 % din voturi, dar mai putin cu peste 10% fata de scrutinul precedent din 2013, in timp ce SPD a pierdut de asemenea 10%, castigand doar 20%, potrivit unor sondaje ale canalelor televiziunii publice ARD si ZDF.Cu un rezultat intre 12% si 13% din voturi, extrema dreapta - Alternativa pentru Germania (AfD) - isi face intrarea in parlamentul din Hessa, ultimul din cele 16 landuri ale Germaniei unde ea nu era inca reprezentata.La alegerile din 2013, crestin-democratii (CDU) au obtinut 38,3% din voturi; social-democratii (SPD) 30,7%; Bundnis 90/Die Grunen (ecologistii) 11,1%; Die Linke (stanga postcomunista) 5,2% si FDP (liberal-democratii) 5%.Hessa voteaza, Berlinul tremura"Hessa va determina oare o explozie a marii coalitii" intre conservatori si social-democrati care guverneaza la Berlin, se intreba duminica Bild, cel mai citit cotidian din Germania."Hessa voteaza, Berlinul tremura", scria la randul sau cotidianul Suddeutsche Zeitung, estimand ca sefa guvernului german "nu a fost niciodata sub atata presiune" de la sosirea sa la putere in 2005.Cei aproximativ 4,4 milioane de alegatori din landul Hessa, unde se afla orasul Frankfurt, capitala financiara a Germaniei si sediul Bancii Centrale Europene ( BCE ), nu reprezinta decat 7,7 % din electoratul german, dar rar un scrutin regional a suscitat atata interes pe plan national.La doua saptamani dupa un scrutin regional deja catastrofal pentru tabara sa conservatoare in Bavaria, Angela Merkel, al carei mandat este pana in 2021, s-ar putea confrunta cu relansarea dezbaterii privind viitorul sau in caz de rezultate slabe. ...citeste mai departe despre " Pierderi grele pentru Merkel si aliatii sai la alegerile de duminica. Extrema dreapta ia avant in Germania " pe Ziare.com