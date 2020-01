Pietele mondiale reactioneaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani

Traderii au fost in mod clar ingrijorati dupa moartea lui Soleimani, emisar al Republicii islamice in Irak, unul dintre liderii cheie ai Iranului.Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem iranian, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea generalului iranian Qassem Soleimani, iar presedintele irakian Barham Salih a condamnat atacul american.In Europa , indicele Stoxx 600 a scazut cu 1%, iar contractele futures de pe Wall Street au coborat cu 1,2%.Yenul japonez a urcat cu 0,5% fata de dolar, la cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni, iar francul elvesian a atins cel mai ridicat nivel fata de euro dupa luna septembrie.Cele mai importante evolutii au avut loc pe pietele petrolului, unde contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu aproape 3 dolari, respectiv cu 4,5%, la 69,2 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de dupa luna septembrie."Geopolitica a revenit pe masa, este ceva care poate avea implicatii majore intre active", a declarat analistul sef pentru investitii al Lombard Odier, Salman Ahmed.Forta Quds, unitate a Garzilor Revolutionare din Iran, si aliatii sai paramilitari, de la gruparea libaneza Hezbollah la organizatia PMF din Irak, au mijloace ample de reactie.Pretul aurului, alt activ considerat sigur in perioadele de incertitudini, a urcat cu 1%, la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, la 1.543 de dolari uncia. Pe ansamblul saptamanii, pretul aurului a crescut cu aproximativ 2% si se indreapta spre a patra saptamana de cresteri consecutive.Citeste si:Doliu national in Iran, dupa uciderea lui Soleimani: Teheranul promite o "razbunare teribila"Reactia Rusiei dupa asasinarea lui Soleimani: Este cel mai nefast scenariuMilitia antiamericana Armata lui Mehdi se reactiveaza, in urma asasinarii lui SoleimaniCetatenii americani au fost anuntati sa paraseasca de urgenta IrakulCine a fost Qassem Soleimani, generalul iranian asasinat din ordinul lui Donald Trump in IrakAsasinarea lui Soleimani: Premierul israelian, aflat in Grecia , s-a intors de urgenta in IsraelLiderul suprem al Iranului a numit un alt comandat in locul lui Soleimani: Ordinele raman aceleasiGermania d ...citeste mai departe despre " Pietele mondiale reactioneaza, dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani " pe Ziare.com