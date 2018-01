Pietre pretioase ale Coroanei britanice au fost ascunse in timpul razboiului intr-o cutie de biscuiti ingropata la Windsor

Dezvaluirea a fost facuta intr-un documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association.Pana in prezent se cunostea faptul ca pietrele pretioase fusesera duse in castelul situat in centrul orasului Windsor, din comitatul Berkshire, pentru a nu cadea in mainile nazistilor in eventualitatea unei invazii, insa putine informatii au fost facute publice legate de acest lucru.Un program al postului BBC One despre bijuteriile coroanei si incoronarea reginei va prezenta pentru prima data modul in care aceste obiecte istorice au fost ascunse intr-o groapa adanca la ordinele regelui George al VI-lea al Regatului Unit.Bijuteriile, printre care se numara si rubinul "Printul Negru" din Coroana Imperiala, au fost asezate intr-o cutie de metal pentru biscuiti, care a fost ingropata sub un tunel secret, utilizat ca iesire de urgenta din castel.Regina, care in anii razboiului a locuit la Castelul Windsor din motive de siguranta, era constienta in mare parte de intamplare, insa nu stia detaliile acesteia pana cand le-a aflat de la comentatorul regal, Alastair Bruce, care prezinta documentarul."Ceea ce este atat de minunat este faptul ca regina nu cunostea acest lucru. A-i spune a parut atat de ciudat", a marturisit acesta.Povestea remarcabila a fost descoperita de Oliver Urquhart Irvine, bibliotecarul si administrator al Arhivelor Reginei.Misterul a fost elucidat de "un set electrizant de scrisori", dupa cum l-a descris Comentatorul regal, adresat de Sir Owen Morshead, bibliotecarul regal, catre regina Mary, mama lui George al VI-lea al Marii Britanii.Documentele lui Sir Owen infatiseaza modul in care a fost sapata o groapa cu doua incaperi, acoperita pentru a o ascunde de bombardierele inamice si dotata cu usi de otel. O trapa utilizata pentru a permite accesul in zona secreta in care se afla cutia exista si in prezent.De asemenea, in cadrul documentarului regina povesteste cu candoare si umor provocarile si necazurile ocazionate de functia sa, printre care se numara si pericolele reprezentate de purtarea unei coroane grele. Ea glumeste spunand ca nu poate privi in jos in timp ce isi citeste discursul atunci cand poarta Coroana Imperiala, care cantareste 1.28 kilograme. "Nu te poti uita in jos pentru a citi discursul, trebuie sa ...citeste mai departe despre " Pietre pretioase ale Coroanei britanice au fost ascunse in timpul razboiului intr-o cutie de biscuiti ingropata la Windsor " pe Ziare.com