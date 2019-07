Pe 6 iulie, un fermier de stridii in varsta de 18 ani a fost gasit mort in apropiere de Golful Morlaix, primele informatii indicand ca tanarul s-a inecat.Insa, organizatia locala Halte aux Marees Vertes sustine ca victima a fost expusa la hidrogen sulfurat, un gaz toxic eliberat de alge, pe masura ce acestea se descompun.Un purtator de cuvant al procuraturii a declarat pentru CNN ca exista intr-adevar preocupari cu privire la alge si efectele descompunerii acestora, dar va astepta pana cand rezultatele testelor efectuate asupra victimei vor fi gata, inainte de a oferi alte informatii.Totodata, decesul unui barbat in varsta de 70 de ani din Golful Douarnenez a starnit ingrijorari similare, potrivit lui Jean Hascoet, membru al ONG-ului Eau et Rivieres, care a cerut autoritatilor sa investigheze ambele incidente.Hascoet a declarat pentru CNN ca autoritatile trebuie sa faca cercetari mai ample privind cauza mortii, cand este vorba despre decese cauzate in zone in care sunt prezente alge.Anniet Laverman, cercetator in domeniul microbiologiei la Centrul National de Cercetari Stiintifice din Franta (CNRS), a explicat ca multe alge pot fi observate in zone in care exista o multime de activitati umane.Cand sunt in viata, algele nu reprezinta un pericol, insa problema apare in momentul in care acestea mor si incep sa se descompuna, a specificat Laverman.Cand alga se descompune, elibereaza hidrogen sulfurat sau H2S, explica ea, un gaz toxic cu un miros care seamana cu cel emanat de ouale stricate."Oamenii pot simti mirosul de hidrogen sulfurat, insa nu isi dau seama ca este un gaz foarte toxic", a spus Laverman.A.D. ...citeste mai departe despre " Plaje inchise in Franta din cauza algelor toxice - doi oameni au murit " pe Ziare.com