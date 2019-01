''Planul B'' pentru Brexit al premierului May: Ce va urma in Parlamentul de la Londra

Aceasta din urma a anuntat ca se va intalni cu liderii tuturor partidelor parlamentare pentru a incerca gasirea unui acord care sa poata primi sustinerea Camerei Comunelor, dar care de asemenea sa poata fi negociat cu Bruxellesul, relateaza joi agentia Reuters intr-o prezentare a etapelor ce vor urma in acest dosar.21 ianuarie: Theresa May propune pasii urmatoriSefa executivului de la Londra va veni luni in fata Parlamentului cu o declaratie si cu o motiune despre pasii urmatori pe care-i propune in dosarul Brexitului. Insa Parlamentul nu va dezbate motiunea in acest stadiu.21-29 ianuarie: Parlamentarii britanici propun alternativeDupa ce premierul May va prezenta motiunea, parlamentarii vor putea propune amendamente la aceasta, respectiv alternative pentru prevederile acordului.Toate acestea se vor intampla in contextul in care legislativul britanic este puternic fragmentat in chestiunea Brexitului, in randul deputatilor existand sustinatori pentru o paleta larga de variante, de la iesirea din UE la 29 martie fara niciun acord si pana la anularea Brexitului sau convocarea unui nou referendum ori ramanerea intr-o uniune vamala cu UE.Un amendament pe care probabil il va formula parlamentarul conservator Nick Boles ar merge chiar mai departe de simpla propunere a unei alternative in abordarea Brexitului.El doreste sa ceara pur si simplu ca Parlamentul de la Londra sa preia controlul asupra procesului Brexitului, schimband regulile parlamentare astfel incat sa li se permita asa-numitilor "backbenchers" (parlamentari ce nu au o pozitie oficiala in guvern sau in partidele de opozitie) sa propuna acte normative.In plus, amendamentul pe care Nick Boles ar urma sa-l propuna i-ar da premierului May termen pana la inceputul lunii martie sa incheie un acord revizuit cu UE si care sa poata fi sprijinit la Londra de o majoritate parlamentara.Daca sefa guvernului ar esua in acest demers, atunci ea ar trebui, conform aceluiasi posibil amendament evocat, sa ceara o extindere a datei efective a Brexitului stabilite in baza articolului 50 din Tratatul UE, astfel incat pe 29 martie Regatul Unit sa nu iasa din UE fara niciun acord.29 ianuarie: Parlamentul dezbate pasii urmatoriCamera Comunelor va dedica toata aceasta zi dezbaterii pasilor propusi de Theresa May si ...citeste mai departe despre " ''Planul B'' pentru Brexit al premierului May: Ce va urma in Parlamentul de la Londra " pe Ziare.com