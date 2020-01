Planul de pace in Orientul Mijlociu al administratiei Trump va fi "istoric", apreciaza Netanyahu si Gantz

Presedintele american Donald Trump anunta joi ca planul sau de pace, a carui prezentare a fost amanata in numeroase randuri, urmeaza sa fie dezvaluit pana marti, cand il primeste pe Netanyahu la Casa Alba.Insa un oficial israelian de rang inalt a declarat sambata seara pentru AFP ca o prima intalnire Trump-Netanyahu este prevazuta inca de luni si ca ea va fi urmata de o a doua intalnire a doua zi."Am sperante bune ca ne aflam in pragul unui moment istoric pentru statul nostru", a declarat Netanyahu, citat sambata intr-un comunicat, referindu-se la planul de pace american."O oportunitate de acest fel se intampla o singura data in istorie, iar noi nu o putem rata (...). Am speranta buna ca suntem in pragul unui moment istoric pentru statul nostru", a repetat el."In prezent, noi avem la Casa Alba cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodata si, deci, cea mai mare oportunitate pe care am avut-o vreodata", a adaugat Netanyahu referindu-se la acest plan - deja respins de Palestina, care considera administratia Trump prea proisraeliana.Statele Unite au prezentat in iunie marile linii economice ale planului lor, care prevede investitii internationale in valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari in teritoriile palestiniene si in tarile arabe vecine pe o perioada de zece ani. Insa termenele concrete ale acestui proiect si eventuala sa parte politica raman subiect de speculatii.Inca secretBenny Gantz, liderul opozitiei israeliene si rivalul lui Netanyahu in alegerile din martie, urmeaza sa efectueze la randul sau o vizita in capitala americana in vederea acestor discutii - la care palestinienii spun ca nu au fost invitati."Am avut numeroase intalniri si discutii despre cu consilierii presedintelui, oficiali de la Casa Alba si prietenul meu ambasadorul (american la Ierusalim) David Friedman (...). Continutul discutiilor noastre si detaliile planului vor ramane secrete pentru moment", a declarat sambata seara la Tel Aviv Gantz, un fost comandant al armatei israeliene."Insa pot deja sa va spun ca conceput de catre presedintele Trump va marca istoria ca un jalon important care le va permite diversilor actori din Orientul Mijlociu sa avanseze ...citeste mai departe despre " Planul de pace in Orientul Mijlociu al administratiei Trump va fi "istoric", apreciaza Netanyahu si Gantz " pe Ziare.com