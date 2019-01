In cea de-a 34-a zi a impasului bugetar, nu a aparut nicio solutie pentru a iesi din blocajul care afecteaza un sfert din administratiile federale americane, 800.000 de functionari si numerosi subcontractori.Republicanii si democratii au ramas fermi pe pozitiile lor. "Nu vom ceda!" in privinta zidului, a scris din nou pe Twitter Donald Trump inainte de vot.Republicanii sunt majoritari in Senat, dar cu 53 de mandate din totalul de 100 aveau nevoie de voturi democrate pentru a atinge pragul de 60 de voturi necesare adoptarii propunerii formulate de Donald Trump. Eforturi zadarnice.Textul republican, bazat pe propunerea lui Donald Trump, ar fi permis finantarea guvernului pana in septembrie. Dar mai ales ar fi inclus cele 5,7 miliarde dolari pentru zid, precum si o concesie acordata sambata de presedintele american: un ragaz de trei ani pentru un milion de imigranti amenintati direct de expulzare.A urmat un vot cu privire la o contrapropunere a democratilor, care si ea a esuat. Aceasta prevedea finantarea partiala a guvernului pana la 8 februarie.Odata iesiti din impasul bugetar, democratii promiteau sa revina la masa negocierilor pe tema securitati la frontiere, insa nu se pune problema sa negocieze atat timp cat "americanii sunt tinuti ostatici", spun ei.Textul lor nu contine un buget pentru zid, pe care il considera "imoral" si ineficient, dar propune o suma pentru intarirea securitatii la frontiere.Citeste si Democratii nu-i vor permite lui Trump sa-si sustina discursul despre "Starea natiunii". Reactia presedintelui ...citeste mai departe despre " Planul lui Trump, respins din nou in Senat. 34 de zile de blocaj, sute de mii de americani nu si-au mai luat de o luna salariile " pe Ziare.com