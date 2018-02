Planul UE de a obliga Marea Britanie sa respecte conditiile post-Brexit

Proiectul de cinci pagini elaborat de Comisia Europeana stabileste modalitatile prin care Uniunea Europeana intentioneaza sa oblige Marea Britanie sa respecte reglementarile comunitare in tranzitia post-Brexit fara insa a participa la procesul decizional european.Guvernul Theresa May a semnalat deja ca vrea o etapa de tranzitie in relatia cu Uniunea Europeana dupa iesirea Marii Britanii din Blocul comunitar, programata in martie 2019.Confirmand temerile aparute la Bruxelles ca Londra ar putea incalca reglementarile europene in tranzitia post-Brexit, Comisia Europeana propune introducerea unor clauze care sa permita reactii imediate in cazul aparitiei neintelegerilor bilaterale."In perioada de tranzitie, institutiile, structurile, oficiile si agentiile Uniunii Europene trebuie sa aiba prerogativele conferite de catre legislatia comunitara inclusiv in relatia cu Marea Britanie si cu persoanele care locuiesc ori sunt stabilite in Marea Britanie. In principal, Curtea de Justitie a Uniunii Europene trebuie sa aiba jurisdictia prevazuta in tratatele comunitare", se arata in proiectul de document elaborat de Comisia Europeana."In plus, Sectiunea privind gestionarea si solutionarea disputelor a Acordului de retragere a Marii Britanii din UE trebuie sa contina un mecanism care sa permita Uniunii Europene sa suspende anumite beneficii acordate Marii Britanii prin participarea la piata interna in cazul in care se constata ca sesizarea unui litigiu la Curtea de Justitie a UE nu va aduce solutionarile necesare intr-un interval adecvat", subliniaza documentul UE.Luni, Michel Barnier, negociatorul-sef al Bruxellesului, a cerut Marii Britanii sa ofere clarificari privind tipul relatiei pe care o vrea cu Uniunea Europeana post-Brexit, somand Londra sa "faca o alegere" si avertizand ca barierele comerciale sunt "inevitabile".Guvernul Theresa May a transmis luni ca exclude posibilitatea ramanerii intr-o uniune vamala cu Bruxellesul post-Brexit. In acest context, Michel Barnier, negociatorul-sef al Uniunii Europene, a cerut Marii Britanii, dupa intrevederea cu premierul Theresa May si cu ministrul pentru Brexit, David Davis, sa clarifice modul in care vede viitoarea relatie bilaterala d ...citeste mai departe despre " Planul UE de a obliga Marea Britanie sa respecte conditiile post-Brexit " pe Ziare.com