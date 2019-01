Politia britanica se pregateste pentru violente in Irlanda de Nord, in lipsa unui acord Brexit

Potrivit publicatiei, sefii politiei nord-irlandeze au solicitat intariri pentru a face fata problemelor create de instituirea unui regim dur al frontierei dintre Irlanda de Nord si Republica Irlanda, dupa retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, in cazul in care nu se va ajunge la un acord intre Londra si Bruxelles inainte de 29 martie.Articolul din Guardian mentioneaza ca politistii din alte parti ale Regatului Unit au nevoie de pregatire speciala, deoarece in Irlanda de Nord fortele de ordine folosesc echipamente si tactici de interventie diferite.Citeste si: Vor vota parlamentarii britanici acordul referitor la Brexit? Theresa May se pregateste pentru testul din Camera Comunelor ...citeste mai departe despre " Politia britanica se pregateste pentru violente in Irlanda de Nord, in lipsa unui acord Brexit " pe Ziare.com