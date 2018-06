Politicienii bavarezi antiimigratie vor un "Brexit german", acuza Andrea Nahles, liderul SPD

In ultimele saptamani, mai multi lideri ai Uniunii Crestin-Sociale (CSU), filiala bavareza a Uniunii Crestin-Democrate (CDU, centru-dreapta), au contestat politicile liderului formatiunii, cancelarul Angela Merkel , in special cele in domeniul imigratiei. Tensiunile politice par sa se fi amplificat.Ministrul Economiei din Bavaria, Franz Josef Pschierer, a declarat, la o reuniune, ca "Angela Merkel trebuie sa plece", conform unor surse politice citate de publicatia Augsburger Allgemeine. "Cred ca momentul cel mai bun al cancelarului Merkel a trecut", a transmis Pschierer.Un alt lider CSU, Horst Seehofer, care este ministru de Interne al Germaniei, a contestat vehement politicile in domeniul imigratiei, in contextul in care peste un milion de extracomunitari au ajuns in Germania . La randul sau, premierul landului Bavaria, Markus Soder (CSU), a exprimat opozitie fata de planul Angelei Merkel si presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, de reformare a zonei euro prin crearea unui buget comun. Modificarea tratatelor UE "ar crea, in culise, o noua egalizare financiara la nivel european sau un model de transfer al sarcinilor", a atras atentia Soder.Coalitia guvernamentala de la Berlin este formata din partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), filiala din Bavaria a formatiunii, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), si Partidul Social-Democrat (SPD, centru-stanga), condus de Andrea Nahles.Liderul SPD a avertizat ca disputele politice risca sa conduca la destramarea coalitiei guvernamentale. "Noi nu vom permite acest lucru", a afirmat Andrea Nahles, acuzand ca presedintele CSU, Horst Seehofer, care este ministru de Interne al Germaniei, si Markus Soder, premierul Bavariei, se indreapta "spre un Brexit german"."Iar acest lucru ar fi sfarsitul Europei", a atras atentia Andrea Nahles, subliniind ca Germania are nevoie de Uniunea Europeana "mai mult ca oricand"."Nimeni nu are nevoie de Europa mai mult decat Germania. Germania trebuie sa fie europeana, asa functioneaza", a insistat liderul SPD."Horst Seehofer reprezinta un pericol pentru Europa", a adaugat Andrea Nahles, potrivit N-TV.de si Der Spiegel, observand multe similitudini intre ...citeste mai departe despre " Politicienii bavarezi antiimigratie vor un "Brexit german", acuza Andrea Nahles, liderul SPD " pe Ziare.com