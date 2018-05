Politico: Comisia Europeana propune taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept

Aceasta masura ar fi menita sa puna presiuni asupra Poloniei si Ungariei, care au intrat in polemica cu oficialii europeneni pe tema derapajelor democratice, dar si sa trimita un semnal catre alte tari, care ar putea sa urmeze aceasta cale.Potrivit Politico.eu, exista riscul de a se exacerba tensiunile dintre Est si Vest. In plus, este de asteptat ca guvernele sa fie reticente in a accepta sa ofere Comisiei noi atributii in ceea ce priveste sanctionarea financiara a statelor membre."Vrem sa sugeram ca aprobarea sau refuzarea fondurilor poate fi decisa de catre Comisie, in cazul in care cerinta de suprematie a legii a fost subminata", a declarat comisarul pentru buget Gunther Oettinger.Desi Romania nu este mentionata in articolul citat, s-ar putea ca si tara noastra sa fie in pericol de taiere de fonduri, avand in vedere modificarile de legi ale Justitiei operate de Parlament in ultima vreme si ce mai are de gand sa faca Puterea si cu Codurile Penale.Cum ar putea rata Romania bani in plus de la Bruxelles, pentru ca nu respecta regulile statului de dreptDecizia CE vine in contextul dezbaterii privind proiectul de buget al UE pentru urmatorii sapte ani. Este vorba de primul buget UE post Brexit.Bugetul multianual trebuie sa beneficieze de sustinerea unanima a statelor membre, insa noul mecanism de alocare a fondurilor ar avea nevoie doar de majoritate calificata.Oficialii europeni vor sa ia in calcul noile prioritati ale Uniunii, securitatea si imigratia. Pachetul pentru perioada in curs (2014-2020) a fost stabilit, in urma unor negocieri tensionate, la aproximativ 1.000 de miliarde de euro - o suma impresionanta, dar care reprezinta doar 1% din venitul national brut cumulat al statelor membre.Europarlamentarul roman Siegfried Muresan a lucrat la bugetul UE pentru 2018.Citeste si Parlamentul European a aprobat raportul Muresan privind prioritatile politice pe bugetul UE ...citeste mai departe despre " Politico: Comisia Europeana propune taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept " pe Ziare.com