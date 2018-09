Politico: Referendumul din Romania, un atac la drepturile omului in inima UE, folosit ca sa uite poporul de coruptie

Intr-un amplu articol, Politico.eu prezinta situatia din Romania , aratand ca demersul nu este numai "un atac la adresa drepturilor omului ce se intampla in interiorul UE ", dar si o "fumigena", menita sa distraga atentia cetatenilor de la adevarata problema a tarii: coruptia."Cand votantii din Romania se vor prezenta la urne la referendumul din octombrie, ar putea crede ca voteaza in legatura cu definitia legala a familiei. In realitate, efectele acestui vot sunt mult mai ample si menite sa distraga atentia de la problema presanta a tarii - coruptia. (...)Initiativa lansata in 2015 de un grup de ONG-uri sustinut de Biserica Ortodoxa este o tactica de diversiune periculoasa. Pentru Guvern, care a sustinut propunerea, este o cale facila de a distrage atentia votantilor, dintre care mii au manifestat in strada impotriva coruptiei", incepe materialul publicat de Politico, semnat de Evelyne Paradis, director executiv al ILGA-Europe, un ONG ce militeaza pentru drepturile membrilor comunitatii LGBTQ in Europa si Asia Centrala.Aceasta prezinta si consecintele pe care modificarea Constitutiei in sensul dorit le pot avea."Votul este de doua ori periculos. In primul rand, ar inlocui descrierea neutra a familiei cu una care recunoaste doar casatoria dintre persoane de sex diferit. Drept urmare, drepturile 'familiilor netraditionale' - parinti unici, cupluri de acelasi sex, bunici care isi cresc nepotii - nu vor mai fi protejate prin Constitutie.Guvernul spera sa atraga astfel sustinatori conservatori din provincie si prin aceasta campanie anti-familie care divizeaza si raneste sa distraga atentia celor nemultumiti de politicile adoptate", mai scrie sursa citata, care noteaza ca, desi nu se poate spune ca acest guvern e corupt in sensul penal, "actiunile sunt cu certitudine corupte moral"."Romanilor li se cere sa decida pentru generatii viitoare cine va avea dreptul sa se numeasca familie. Nu exista nicio parte buna a acestei campanii. (...) Este contrar valorilor UE care garanteaza demnitatea si egalitatea.Acest referendum este un atac la adresa drepturilor omului petrecut chiar in interiorul UE. Nu va ocupa acelasi spatiu in presa, precum actiunile luate impotriva Ungariei si Poloniei pentru incalcarea statului de drept, dar face parte din acelasi sir de miscari conserv ...citeste mai departe despre " Politico: Referendumul din Romania, un atac la drepturile omului in inima UE, folosit ca sa uite poporul de coruptie " pe Ziare.com