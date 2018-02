Politistii din Olanda se tem ca tara a ajuns un paradis al traficantilor: Un asasinat la comanda a ajuns sa coste 5.000 de euro!

Sindicatul politiei olandeze NPB a publicat recent un articol intitulat "Unde ne sunt intaririle?" si a prezentat un raport intitulat "Strigat de ajutor al politiei judiciare", rezultatul intervievarii timp de doi ani a aproximativ 400 de anchetatori."In ochii multor anchetatori, Olanda prezinta deja, din pacate, multe caracteristici de narco-stat. Un Stat in care statul de drept este subminat de conducatori bogati intr-o economie paralela" a drogurilor, apreciaza sindicatul.Ministrul justitiei si securitatii, Ferdinand Grapperhaus, a dezmintit acuzatiile anuntand ca "nu considera ca Olanda ar fi un narco-stat", potrivit unui comunicat dat publicitatii miercuri."Exista in Olanda o lupta eficienta impotriva crimei organizate si a traficului de droguri", adauga el, recunoscand totusi necesitatea de a investi mai mult in capacitatile politiei judiciare.Dar pentru sindicatul politiei, guvernul si clasa politica in general subestimeaza criminalitatea extinsa din cadrul societatii olandeze.Coruptie, amenintari, spalare de bani - un politist afirma ca toate acestea "au proliferat puternic in mod clandestin".Numerosi criminali marunti si-au facut un capital pe care l-au investit apoi in restaurante, imobiliare sau agentii de turism, potrivit NPB."Am vazut in ultimii 25 de ani dealeri mici transformandu-se in mari intreprinzatori, cu contacte bune in politica si investitori asa-zis respectabili", explica unul din agentii intervievati."Costul unui asasin platit era de 50.000 de euro acum cinci ani. In prezent, de numai 5.000 de euro. Chestiune de cerere si oferta", adauga un alt anchetator.Potrivit raportului NPB, din lipsa de personal, politia olandeza poate rezolva doar 20% din plangerile si sesizarile de tot felul si ataca "doar unul din noua grupuri criminale".Sindicatul cere "cel putin 2.000 de anchetatori suplimentari cat mai repede posibil pentru ca Olanda sa dispuna - mai mult sau mai putin - de aceeasi forta de investigatie ca celelalte tari din Europa Occidentala si pentru ca suprasolicitarea anchetatorilor actuali sa poata fi diminuata". ...citeste mai departe despre " Politistii din Olanda se tem ca tara a ajuns un paradis al traficantilor: Un asasinat la comanda a ajuns sa coste 5.000 de euro! " pe Ziare.com