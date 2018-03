Polonia cere Germaniei 685 de miliarde de euro despagubiri de razboi

La aproape 73 de ani de la sfarsitul ultimei conflagratii mondiale, chestiunea despagubirilor pentru crimele de razboi comise de germani a generat noi tensiuni intre Polonia si Germania Deputatul partidului polonez de guvernamant Justitie si Dreptate (PiS), Arkadiusz Mularczyk, a numit recent in cadrul unui interviu televizat valoarea despagubirilor pentru distrugerile si pierderile de vieti omenesti provocate de armata germana in Polonia in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Concret, este vorba de 850 de miliarde de dolari (echivalentul a 685 de miliarde de euro).Estimarile se bazeaza pe calcule actualizate ale Oficiului polonez pentru daune de razboi realizate in anul 1947, a mai explicat politicianul nationalist conservator."Vorbim despre sume foarte mari, dar care sunt perfect justificate. Despagubiri pentru crime de razboi, orase si sate distruse si pentru potentialul demografic al tarii noastre care s-a pierdut", a subliniat deputatul PiS in interviul acordat postului PolsatNews.Mularczyk conduce din septembrie anul trecut o comisie parlamentara insarcinata sa intocmeasca un bilant al pierderilor de razboi poloneze, care sa slujeasca politicienilor drept argument pentru eventuale negocieri.Polonia nu a renuntat niciodata la despagubiriDupa incheierea Razboiului Rece, in 1989, Polonia si Germania au lansat un proces fara precedent de reconciliere si buna intelegere. Politicieni ai ambelor tari au depus eforturi pentru a separa politica actuala de trecut, fara a uita insa de crimele naziste germane.Cererile de despagubiri au revenit pe ordinea de zi in anul 2005, dupa ce formatiunea PiS a ajuns la guvernare, dar au ramas fara urmari, fiindca tabara conservator-nationalista a pierdut in scurt timp puterea.In vara anului 2017, cand relatiile germano-polone au ajuns intr-o criza profunda, liderul PiS, Jaroslaw Kaczynski, a readus in actualitate brizanta tema. El a vorbit despre "pierderi gigantice" si a anuntat o "contraofensiva istorica". "Polonia nu a renuntat niciodata la despagubiri. Cei care gandesc asa se insala", a subliniat Kaczynski.Guvernul german a reactionat prin respingerea pretentiilor vecinului de la est. Adjunctul purtatorului de cuvant guvernamental, Ulrike Demmer, a declarat ca ...citeste mai departe despre " Polonia cere Germaniei 685 de miliarde de euro despagubiri de razboi " pe Ziare.com